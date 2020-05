I en nazibunker i Trondheim har 11- og 12-åringene laget en mørk video

Planlegger i to uker før det blir normal skole for storbarna

Det spares ikke på noen ting når guttene i Snøstorm hamrer løs i sin nye låt «Stormen». Vokalist Leo Davadi Sundli (11) veksler mellom klarvokal og growling, og temaet er ganske mørkt. Vokalen ligger oppå knallharde gitarriff og slagverk, ispedd synth, som gir låta et mer melodiøst preg.

- Den handler om å være fanget i en storm. Alt hovedpersonen ser rundt seg er mørke og lysende øyne, forteller Leo, som har skrevet teksten selv.

Refrenget går som følger: «Hjelp meg, redd meg, finn meg!»

Spilt inn i nazibunker

Da låta skulle bli til musikkvideo, falt valget på en gammel bunker/tunnel på Lade, som ble laget av tyskerne under krigen.

Musikkvideoen står i stil til låta, og Leo er klar på hvor inspirasjonen kommer fra.

- Et av favorittbandene våre er Falling in Reverse. De har laget flere videoer som er ganske bra, og det er ikke tvil om at vi har hentet inspirasjon fra dem, sier han.

Falling in Reverse er et hardrockband fra Las Vegas, og har gitt ut en rekke album og singler som har nådd høyt opp på listene.

- Speilet ville ikke knuse

Selv om bandet har vært effektive og det kun har gått et par dager mellom innspillingen og ferdigstillingen av videoen, gikk ikke innspillingen helt uten problemer.

- Mens vi var i tunnelen, begynte vannet å stige. Det steg så mye at etter en stund måtte vi finne et nytt sted. Trommesettet var fullt av vann da vi var ferdige, sier Leo.

Også rekvisittene viste seg å være mer solide enn planlagt.

- Vi har med et speil som jeg knuser i løpet av videoen. Jeg måtte sikkert bruke 20 forsøk på å treffe det speilet. Da jeg først traff, så knuste det ikke. Men til slutt fikk jeg da knust det, forteller Leo.

- Motsatt av Marcus og Martinus

Bandets andre halvdel består av Gustav Engevik Kristiansen (12) på slagverk. De to er kompiser, og har vært det en lang stund. Foreldrene deres kjenner hverandre godt. Gåtes Sveinung Sundli er far til Leo, mens Kai Kristiansen, kjent blant annet fra bandet Tugboat og tidligere journalist i Adresseavisen, er far til Gustav.

Siden bandet ikke har mer enn to medlemmer, har guttene fortsatt hatt muligheten til å møtes under koronaperioden.

- Først var det ganske strengt, men siden vi kun har vært to, har vi fått til å møtes. Neste uke skal vi vel tilbake på skolen, sier Leo.

- Det er ikke akkurat noe Marcus og Martinus over det dere lager?

- Nei, vi er litt motsatt av Marcus og Martinus, faktisk. Det siste som kunne falt meg inn, er å synge om jenter, sier Leo.

