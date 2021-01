Ida og Rasmus gir ut trøstelåt

- Folk har behov for å møtes - for å kjenne at de lever

- Nei, for min del kan jeg finne likeså mye trøst i en melankolsk sang enn i en voldsom gladlåt. «Fin dag» er en sånn sang, mener duettpartneren Ida Jenshus.

Lørdag er det videopremiere på «Fin dag» på adressa.no. Du ser videoen i videovinduet øverst i saken.

Et hint til Lou Reed

«Fin dag» ble skrevet som en låt om savn under en lang turné, men endte som en koronahymne. Det var en av mange gamle låter Rasmus spilte for Ida Jenshus i forkant av at de gikk i studio sammen i august. Rasmus skrev den noen år tidligere på en turné-deppedag på hotellrommet, da han dyrket ensomhet og savn. Ida kicket på låten. De jobbet videre med den så den fikk to fortellerstemmer. Rasmus skrev dessuten inn en «bridge» som bringer inn en referanse til Lou Reeds klassiker «Perfect Day», og følgelig også en dose optimisme. - Jeg tror mange kan relatere til stemningen og følelsene i låten nå for tiden, sier Ida.

Intervjusettingen er klassisk korona. Vi prater sammen på Zoom, fra hvert vårt kjøkkenkontor. Rasmus i Stadsbygd, undertegnede i Trondheim, Ida trolig på Inderøya, men det glemte jeg å spørre om.

Få låten ut!

Rasmus og Ida hadde en kort turné sammen før alt ble stengt ned igjen midt i desember, og turneen var ikke gammel før «Fin dag» avanserte til ekstranummer. Studiopptaket ble gjort i Brygga studio med Pål Brekkås, Aleksander Pettersen, Stian Lundberg og Trygve Brøske. Venner som fikk høre studioversjonen reagerte unisont. Få låten ut!

Og nå skjer det altså. Med låtutgivelse, og video signert Marthe Vannebo.

- Vanligvis når man gir ut noe følger man med konserter, men slik er jo ikke verden for tiden, sier Ida Jenshus.

Vil jobbe mer som duo

Ida Jenshus og Rasmus Rohde fikk mersmak på samarbeid da de gjorde duetten «Har du glemt?» på Rasmus Rohdes første soloalbum. De fulgte opp med flere studioinnspillinger som ennå ikke er gitt ut og fremførte låten «Romerrikets siste daga» med TSO i Olavshallen i høst. Desemberturneen de to gjorde, sammen med Bergmund Waal Skaslien på bratsj, innebar blant annet tre konserter på én dag i Vår frue kirke.

- Duosamarbeidet har vi begge har lyst til å dra videre. Vi har planer om å lage låter sammen, og så tenker vi jo flere konserter. Det funket bra, og for min del var det også fint å møte et nytt publikum, sier Rasmus.

Litt på engelsk, mest på norsk

- Det gjelder meg også. Dessuten var timingen veldig bra. Jeg ga ut min første norskspråklige låt «Heim igjen» i fjor, og jeg har aldri selv hatt en konsert med så mange norske tekster, sier Ida.

- Og jeg gjorde noe jeg veldig sjelden gjør, jeg sang på engelsk. Det er drittskummelt, sier Rasmus som var Willie Nelson mot Idas Sheryl Crowe.

Usikre planer for året

Det er ellers ikke så lett å ha store planer verken sammen eller hver for seg i et år preget av så mye usikkerhet som 2021.

- Jeg har nettopp fått utsatt en soloturne på Vestlandet som i utgangspunktet var utsatt fra i fjor. Nå skal den etter planen gå i april. Noen andre solojobber er også tenkt. Så er jeg spent på sommeren, om det blir noen festivaljobber, håper det blir noen konserter med band sier Ida.

- Rasmus og verdens beste band skulle ha turnert i Nord-Norge i forrige og denne uke. Neste uke skal vi etter planen til Alta, og det blir visstnok gjennomført. Ellers har jeg store planer om å se ferdig «Breaking Bad». Jeg er veldig fornøyd med at jeg har hatt den til gode, sier Rasmus - som legger til at det kanskje er vel lett å bli liggende under dyna og se serier. Hva skal man stå opp for, liksom.

- Det er lett å tenke at man kan bestemme seg for å prioritere å skrive låter mens man likevel er bare hjemme. Men for meg har det ihvertfall vist seg noe vanskelig. Jeg savner impulser, og det å spille med andre sier Ida.

Men, som i sangen, alt er ikke bare melankolsk og stusselig. Det er grunnlag for håp om andre tider. - Det har vært en del positiver signaler i det siste, både når det gjelder smitteutvikling og muligheter for sosialisering og konserter, sier Rasmus Rohde og Ida Jenshus.