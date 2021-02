Advarer mot falske arrangementsider: – Dette er svindel

To personer i Tysvær anmeldt for koronalovbrudd

Saken oppdateres.

Trondheimsnatt-konserten med Åge Aleksandersen og Sambandet i august i år har vært utsolgt i lang tid. Men nylig dukket det opp flere lenker til konserten på Facebook. Tor Evensen, Åge Aleksandersens manager, tok kontakt med Stein Vanebo i Trondheim Stage tirsdag denne uken.

– Vi er bekymret for at folk kan bli lurt. Du må for all del ikke gå inn å kjøpe billetter uten å tenke deg om, for dette er svindel. I går kveld fikk jeg også samme informasjon fra Olavsfest, sier han.

– Det er veldig utspekulert

Vanebo forteller at konsertene ofte blir annonsert som gratis i første omgang.

– Hvis svindlerne ser at noen melder interesse om det er gratis, legger de ofte ut en lenke der du blir sendt til en falsk betalingsside. Da er folk i en slags modus. Det er veldig utspekulert, sier han, og legger til:

– Man må forsikre seg om at man betaler på rett sted, og at ikke pengene havner på feil konto.

Ifølge Vanebo har dette vært et problem i lang tid.

– Har dere prøvd å anmelde?

– Vi har meldt om svindelforsøk til politiet tidligere, men de har ingen mulighet til å prioritere det, noe vi forstår. Håpet er at Facebook klarer å stoppe dette, for omfanget er enormt. Det dukker opp én til to ganger i året. De fleste skjønner at dette er juks, men det er fortsatt mange som liker og deler arrangementene. For all del - ikke kjøp billetter der. Gå heller inn på de offisielle billettaktørene sine sider.

Oppfordrer til å være mer kritisk

Pressekontakt i Olavsfest, Vegard Enlid, forteller at de også har det samme problemet.

– Dette er noe vi har vært plaget med lenge. Det fikk en oppblomstring etter at streamingkonserter ble en greie. Vi har brukt mye tid og krefter på å få det fjernet. Én ting er arrangementene som blir opprettet, men det kommer også kommentarer fra brukere på våre arrangement, der det for eksempel er en lenke med: «Watch stream here», opplyser Enlid.

De siste ukene har de rapportert inn falske versjoner av alle de kommende borggårdskonsertene under Olavsfest, deriblant konserten med Aurora.

– Vi har heldigvis ikke fått noen meldinger fra folk som har blitt lurt enda, men vi har tidligere fått meldinger fra folk som har blitt sendt til falske betalingssider, og ikke har visst hva de skal gjøre. Da må vi advare dem, forteller han, og avslutter:

– Folk må være kritiske til slike ting, og forsikre seg om at det er festivalen og arrangører som er avsenderne.

