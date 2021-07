– Et kontrabassorkester er en liten dose galskap

Slik blir høsten for studentene i Trondheim

Saken oppdateres.

Mandag 19. juli står premieren for Kontrabassorkesteret, der vokalistog også jazzbassist Wang selv bemanner en av de 14 kontrabassene, i selskap med blant andre Arild Andersen.

– Å få i gang et kontrabassorkester har lenge vært en drøm. Kult at Moldejazz tente på ideen siden det er en liten dose galskap – i hvert fall når det kommer til logistikken, sier Ellen Andrea Wang om det å få på plass de storvokste instrumentene, samt et eksemplar av deres enda større fetter, en oktobass, på én og samme scene.

– Vi ønsker å vise fram hvilket fantastisk instrument kontrabassen er. Fra de lyse flageoletter til de dype hertz, med groovy, svette riff som plutselig forvandles til et sonisk lydbilde. Vi liker å se på oss selv som selve limet i musikken, stødig som et fjell med et blikkfang som får andre instrumenter til å blekne, ler Wang, som har bestilt musikk fra flere ulike komponister.

– Kontrabassorkesteret låter så bra! Det har en egen sound, vakker og rå, som det er vanskelig å forklare, og jeg tror folk bare må oppleve fysisk.

– Kanskje gjevest

Men hun får ikke tid til å hvile på basstonene: Å være «Artist in Residence» innebærer at Wang blir å høre på en rekke konserter under festivalen.

– Dette er kanskje den gjeveste oppgaven i Musikk-Norge. Det gir en fantastisk mulighet til å lage noen nye konsepter og band, skrive ny musikk og samtidig fordype seg i det en allerede holder på med.

– Jeg skal spille sju-åtte konserter, slik det ser ut nå. Festivalen varer litt under en uke, så det blir opptil to konserter på en dag.

Hun har skrevet helt ny musikk til et korverk for kontrabass og kvinnestemmer som heter «Magnificat». Det skal fremføres av Kvinnelige Studenters Sangforening, sammen med festivalkunstner Tone Myskja på «visuals» og Hanna Paulsberg på saksofon. Det blir konserter med Ellen Andrea Wang trio så vel som med bandet fra hennes «Closeness»-prosjekt viet Charlie Haden.

Gurls, der Wang trår til sammen med Hanna Paulsberg og for anledningen Marianne Sangita, spiller med Trondheim Jazzorkester. Også konserter med den amerikanske stjernesaksofonisten Ben Wendel, trommeslager Nate Wood og Manu Katché står på det travle programmet hennes.

Praktiske hensyn

– Det er deilig at det er lov å tenke stort og konseptuelt i en sånn rolle en «Artist in Residence» har. Jeg har jo havnet i band som har vært trioer eller kvartetter. Det er det vanlige – det har først og fremst med musikken og hvem du vil spille med, å gjøre, men alle vet også at det er praktiske hensyn, påpeker hun.

– Det er vanskelig å dra rundt i band på ti medlemmer. Det å kunne jobbe med noen ideer med et snev av galskap, hvor festivalen også virkelig er entusiastisk når du kommer med dem, gjør veldig inntrykk, sier hun om å ha fått gjennomslag for Kontrabassorkesteret.

Til jazzbloggen Now's The Time har Wang faktisk medgitt at hun «egentlig hadde lyst på 30 bassister». Men hun har også det hun kaller en bærekraftig tanke rundt musikken hun lager, og som samsvarer med det hun synes er fint med jazz – at musikken får lov å leve lenge og kan søke nye former.

– I Molde skal jeg forsøke å ha noen låter som går igjen som en rød tråd i nesten alle prosjektene. Det er et slags mål, å la uken preges av sånne tanker.

Stor bredde

Wangs musikk strekker seg fra å kunne være rolig melodiøs jazz til å ha groovy energiske riff og catchy poplåter.

– Jeg tror og håper at musikken jeg spiller, kan ha en innvirkning på folks liv, enten en trenger ro og avkobling eller ønsker å bli utfordret og kjenne det groover langt inni hjertet.

Etter Moldejazz venter flere festivaler i Norge i august, og forhåpentlig Berlin og Paris på sensommeren.

– Jeg er ikke vaksinert ennå, så det spøker jo litt for utenlandsjobber fortsatt.

Selv har Wang brukt koronatiden til selvransakelse, slik hun tror mange har. Hun har fundert på når de gode ideene kommer, om det er når du er på farten, eller når du har tid til å prosessere og reflektere.

– Det kunne vært fint å være litt mer stasjonær. Tid og tidsbruk er jo sårbart, sier hun.

– Dette er en fin ting oppi det hele – det kommer til å bli så mye bra musikk fremover. Det å kjenne på viljen sin i enda større grad, den indre motivasjonen, har mange av oss faktisk kunnet gjøre. Du skal jo virkelig ville dette her.

