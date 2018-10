Northug, Credo-gründer og Abassi-familien foreslås som Årets trønder

I mer enn 25 år har hun stått i spissen for koret: - Det har vært knallhardt arbeid

Det ukjente Budapest: Her er fem minnverdige attraksjoner

Har vi det for godt?

Helge Tverdal (45) har laget et «halloween-museum» hjemme: – Jeg har nok brukt et sted mellom 30- og 40 000 kroner

Mistenkt for ruskjøring på Klett

Kvinne dømt til døden for blasfemi frikjent i Pakistan

Saken oppdateres.

Denne uka åpnet NRK Trøndelag og Adresseavisens forslagskasse hvor folk kan foreslå sin favoritt til hedersprisen.

Skriv inn hvem du mener bør vinne her, og hvorfor:

Ditt navn: Forslag til kandidat: Begrunnelse: Tidligere vinnere: 2010: Tare Teksum og Siv Toverød 2011: Arne Okkenhaug 2012: Alf-Egil Bogen og Vegard Wollan 2013: Erlend Johannesen 2014: May-Britt og Edvard Moser 2015: Kåre Ingebrigtsen 2016: Birgit Skarstein 2017: Christian Berge Et samarbeid mellom mediehusene

På Nordre gate og på Torget i Trondheim hadde folk ulike forslag da vi spurte folk på gata sist onsdag. Vår uformelle spørring bekreftet dessuten at trønderen er særdeles sportsinteressert. Men også trønderske kulturaktører gjør inntrykk.

Emilie Dalhaug Høeg (16) foreslår artist Åge Aleksandersen. I år fylte han nok en gang arenaer landet rundt, med konserten foran 10 000 publikummere på Sverresborg som et av høydepunktene. Neste år runder Aleksandersen 70 år, og markerer blant annet jubileet med sin første konsert i storstua Oslo Spektrum.

– Han er en veldig fin mann som har veldig mange flotte sanger. I februar i år var jeg på en konsert med ham i Vår Frue kirke, der han ga alle inntektene til Kirkens Bymisjon. Det viser at han er en veldig omsorgsfull mann, som er godt likt blant trønderne.

LES OGSÅ: Åge og Sambandet skal spille i Oslo Spektrum for første gang

En annen vi passerer på vei nedover Nordre nevner låtskriverne og skaperne av videoen til låten «Trønder», det fylkeskommunale bestillingsverket som ble en farsott på internett i sommer. Vedkommende vil ikke stå frem med navn og bilde, men låten var fengende og god, mener han.

Northug og RBK

Katrin Nybø (51) har nettopp lest en fersk biografi om en trøndersk idrettsmann, og er ikke i tvil:

– Det er veldig mye fokus på Petter Northug nå, på godt og vondt. Jeg synes Petter fortjener å få en pris.

– Hvorfor det?

– Han har stått i det, synes jeg. Han er en unggutt fra Mosvika som har gjort veldig mye for skisporten. Jeg synes han fortjener det.

Det er Dagny Klefstad (56) helt enig i.

– Jeg er ikke i tvil. Jeg har nettopp lest boka til Petter Northug. Den boka sa så mye. Den var veldig ærlig og oppriktig. Og hvordan han har stått på fra barnsben av, for å nå sine mål! Han har kanskje gjort noen feil valg. Men når han er så ærlig, synes jeg han skal bli Årets trønder.

LES OGSÅ: «Jeg har ikke sett dem, jeg har ikke stilt opp i bursdager. Søskenbarn, mormor, tanter, onkler, brødre – jeg har droppet alt.»

På vår vei nedover Nordre snakker vi med en dame som mener fotballtrener Erik Hoftun hadde fortjent prisen, men som ikke vil stå frem med navn og bilde. Hoftun fikk, sammen med hovedtrener Kåre Ingebrigtsen, en brå avskjed fra RBK i sommer.

Litt lenger nedi gata treffer vi Kirsten Vanebo (75) som foreslår nettopp Kåre Ingebrigtsen.

– Av den enkle grunn at jeg synes han har fått litt for dårlig behandling av klubben. Han har fått for mye pepper.

LES OGSÅ: Flere hundre supportere takket Ingebrigtsen og Hoftun

Rolf Menne (55) ser litt større på det og vil ikke dra fram én enkeltperson. Han holder en knapp på Rosenborg som lag.

– Selv om de har slitt litt, leder de tross alt serien ennå. Det er positivt.

Årets trønder-juryen for 2018 Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen og juryleder

Elisabeth Egseth Hansen, påtroppende teatersjef ved Trøndelag Teater

Guri Hetland, idrettsleder og tidligere langrennsløper

Tord Lien, regiondirektør NHO Trøndelag

Morten Hegseth, journalist i VGTV

Bjørn Tore Grøtte, kanalsjef i NRK P1

Credo og Abassi

En annen forbipasserende mener Credo-gründer Heidi Bjerkan bør bli Årets trønder.

I februar gjenåpnet den anerkjente trondheimsrestauranten i nye lokaler på Lilleby. I Adresseavisen og VG ble maten bedømt til 6 på terningen. I Dagens Næringsliv ble resultatet bedre enn hos Maaemo, oslorestauranten som har tre stjerner i Michelin og var anerkjent som Norges suverent beste restaurant. Denne høsten er det gått 20 år siden oppstarten i Credoveita.

– Heidi Bjerkan har gjort en stor innsats i restaurantbransjen og jobber veldig hardt med å få frem lokale råvarer. Hun inspirerer rett og slett veldig mange kokker, sier forslagsstilleren.

LES OGSÅ: I løpet av et halvt års drift i nye lokaler har Credo etablert seg blant landets desiderte topprestauranter. Men de vet de aldri vil bli en restaurant for alle.

Ivar Espås Vangen (25) mener den afghanske Abassi-familien kvalifiserer til å bli Årets trønder i år. Høsten 2017 ble det arrangert flere støttemarkeringer for familien i Trondheim. Gjennom vinteren og våren ble det holdt støttekonsert i Vår Frue kirke og dessuten samlet inn over 18 000 signaturer imot at familien sendes hjem.

– De er en familie som har kommet hit, som nå jobber, som har gått på skole, som har fått seg venner og har levd helt vanlige liv her i Trondheim, som alle andre. Så ble de truet med å tvangsutkastelse fra Norge. Det var en kjempeflott, stor markering hvor hele Trondheim stilte opp i solidaritet med familien. Det var vakkert å se. Jeg synes at å gi dem Årets trønder ville være en tøff markering i år.

LES OGSÅ: Elever samlet inn nær 200 000 kroner til Abbasi

Brøndbo og Sorgenfri

Mia Andrine Solli (16) mener definitivt at D.D.E.-frontmann og «Norske Talenter»-dommer Bjarne Brøndbo bør få hedersprisen.

– Jeg kan ikke plukke ut noe spesielt han har gjort i 2018. Men han er en veldig god representant for Trøndelag og jeg synes han er en flott mann. Han er veldig snill og gjennom årene har han gjort veldig mye bra.

LES OGSÅ: Brødrene Brøndbo hyller sjømannskirkene

Gweir Haugen (50) selger gatemagasinet Sorgenfri på Torget i Trondheim.

– Jeg har ikke noe navn å komme med, for jeg kjenner ikke til det så godt. Men det må bli noen innen ruspolitikken, for det har vært mye ståhei rundt det.

– De gjør en viktig jobb, mener du?

– Ja, det er mange som gjør det på frivillig basis også. Det hadde vært fint å finne noen der. Jeg bor selv i en av omsorgsboligene hos Kong Carl Johan arbeidsstiftelse. De sliter jo litt med oss, men de gjør en god jobb. Sorgenfri kunne også blitt Årets trønder. De sprer et fint budskap. Det er mange som kjøper bladet, men det er mange som lar være også. Vi har fått ny sjef nå, Vanja Skotnes. Det hadde vært en overraskelse for henne om hun hadde blitt Årets trønder!

Det er niende gang Adresseavisen og NRK Trøndelag deler ut prisen. Frem til og med 11. november kan du sende inn dine forslag. Etter det velger en jury ut fem kandidater. Finalekandidatene avsløres uka før jul. Så blir det opp til trønderne å stemme frem den de mener fortjener hederen. Vinneren blir offentliggjort fredag 4. januar under Adresseavisen og Trondheim Symfoniorkester og Operas nyttårskonsert i Olavshallen i Trondheim.