Nå kan du stemme på din favoritt

Denne uken har Adresseavisen og NRK Trøndelag presentert de fem finalistene som kan bli Årets trønder 2019.

Nå gjenstår det viktigste: Å kåre en vinner!

Trykk i rundingen ved navnet på din favoritt, og send inn stemmen ved å trykke på «send»-knappen nederst i boksen:

Avstemmingen foregår slik:

Du kan bare stemme en gang per dag fra samme enhet (PC, mobil etc).

Du kan stemme så mange ganger du vil i løpet av hele avstemningsperioden.

Avstemninga stenger søndag 5. januar ved midnatt.

Vinneren blir offentliggjort fredag 10. januar.

Utmerkelsen blir overlevert på Adresseavisens nyttårskonsert i Olavshallen samme kveld.

LES INTERVJUET MED ODD RETIAN HER

Juryens begrunnelse: Odd Reitan ga Trondheims storstue tilbake til byens og regionens befolkning. Reitan har gitt oss et varig minnesmerke, som alle trøndere er stolte av.

LES INTERVJUET MED ASTRID SMEPLASS HER

Juryens begunnelse: Astrid S har gjennom flere år satt Rennebu og Trøndelag på musikk-kartet. Jordnær, blid og med bred dialekt har hun sjarmert publikum i både inn- og utland.

LES INTERVJUET MED VICTOR SOTBERG HER

Juryens begunnelse: Victor Sotberg er et stort forbilde for unge mennesker i Norge. Victor har et stort hjerte og med tabloid teft evner han å bruke alle medier til å nå ut med viktige budskap. Om det er på YouTube, i NRK Super, på instagram eller i Skal vi Danse. Han er et forbilde for både barn og voksne når det gjelder toleranse og åpenhet.

LES INTERVJUET MED HEIDI BJERKAN HER

Juryens begunnelse: Heidi Bjerkan hentet hjem en av byens to første Michelin-stjerner og setter Trondheim og Trøndelag på kartet ved å tilby mat i verdensklasse, basert på lokale råvarer. Hentet også hjem Michelins første bærekraft-pris.

LES INTERVJUET MED JOHANNES HØSFLOT KLÆBO HER

Juryens begunnelse: Johannes Høstflot Klæbo er VM-konge, verdenscupvinner og forbilde. Han har gitt oss mange tv-øyeblikk, samtidig som han sprer treningsglede og positivitet utover skisporet. En ekte trønderambassadør.