Astrid Smeplass er Årets trønder 2019

Saken oppdateres.

– Jeg ble egentlig litt overraska. Det er utrolig stas. Bare det å være nominert er et veldig stort kompliment. For meg er denne prisen noe av det gjeveste man kan vinne, sier Astrid Smeplass etter å ha fått vite at det var hun som ble Årets trønder 2019.

Fredag kveld ble musikeren hyllet i Olavshallen under Adresseavisen og TSOs nyttårskonsert. Men hedersgjesten selv hadde dessverre ikke mulighet til å komme.

– Denne personen er et forbilde for svært mange. Hun har vært en strålende ambassadør for Trøndelag i flere år, og har jobbet hardt for å lykkes. Til tross sin unge alder, har hun rukket å bli Årets Spellemann - og samarbeider med flere store artister verden over, sa sjefsredaktør Kirsti Husby under utdelingen av prisen.

Astrid Smeplass (23) er både stolt og rørt når hun får beskjeden om hun er kåret til Årets trønder 2019.

– Det føles litt bittert. Jeg skulle gjerne ha vært i Trondheim og tatt imot prisen, og takka skikkelig for det, sier Astrid etter å ha fått prisen.

Smeplass jobber akkurat nå med et nytt album. Hun får besøk av produsenter og låtskrivere fra utlandet, og hadde dermed ikke muligheten til å komme.

Hun var en av fem finalister under Årets trønder 2019. De fire andre finalistene er Odd Reitan, Victor Sotberg, Heidi Bjerkan og Johannes Høsflot Klæbo.

Totalt kom det inn over 55.000 stemmer.

Juryens begrunnelse Astrid Smeplass har gjennom flere år satt Rennebu og Trøndelag på musikk-kartet. Jordnær, blid og med bred dialekt har hun sjarmert publikum i både inn- og utland.

Se oversikt over tidligere vinnere nederst i saken.

Første musikeren

Først da Smeplass endte på en femteplass i «Idol» i 2013 fikk folk opp øynene for jenta fra Berkåk i Rennebu. Nå jobber hun altså med ny musikk, og til våren skal hun ut på sin største verdensturne noensinne.

– Jeg husker Idol og tiden etter som høydepunktet i livet mitt. Jeg følte at jeg var på toppen av verden.

LES INTERVJUET MED ASTRID SMEPLASS HER

Som 17-åring flyttet hun til Oslo, men Trøndelag vil alltid ha en spesiell plass i hjertet hennes:

– Det er jo hjemplassen min. Trøndelag er plassen der jeg har vokst opp, der har jeg familien min og venner. For meg handler det kanskje ikke så mye om plassen, men om folka som har formet meg.

Og nå er hun den første musikeren som kan smykke seg med tittelen Årets trønder.

– Det føles veldig fint. Det er vanskelig å beskrive, men jeg tror de fleste kjenner seg igjen i at det er stas å få anerkjennelse fra den plassen man kommer fra.

Astrid Smeplass (23) Født 29. oktober 1996 i Berkåk, og er også kjent under artistnavnet «Astrid S». Hun er en norsk musiker og låtskriver, og kom på femteplass da hun var med i Idol i 2013.

Har i tiden etter Idol gitt ut flere låter, som «Think Before I Talk», «Someone New» og har samarbeidet med den amerikanske artisten Shawn Mendes.

I 2013 ble hun nominert til «Årets nykommer» og «Årets artist» under NRJ-Awards. Vant også prisen for «Årets Spellemann» i 2017. Er for tiden aktuell med en verdensturné, med 50 konserter over hele verden i 2020.

Fridde til følgerne

Like før avstemmingen til Årets trønder stengte, la Smeplass ut en video på Instagram. Der fortalte hun følgerne om konkurransen.

– Jeg hadde snakket veldig mye om nominasjonen med venner og familie, og jeg tror de skjønte at det betydde veldig mye for meg.

– Så den siste dagen fikk jeg melding av mamma om at jeg burde legge ut noe, for da var det siste sjanse.

– Jeg følte litt på det, og tenkte at hvis jeg ikke legger ut noe så kommer jeg ikke til å få sove. Så da laga jeg en video, ler hun.

Ville kalle barnet sitt «Årets trønder»

Hun kom også med et ganske spesielt løfte til følgerne sine, dersom hun vant. Musikeren lovte nemlig å kalle sitt fremtidige barn for «Årets trønder». Se hva hun tenker om saken nå, i videoen under:

– Hva tenker du om at så mange har stemt på deg?

– Jeg håper jo at folk synes jeg representerer Trøndelag på en god måte, og at folk liker det jeg driver med og står for.

Gjøre korps kult igjen?

I fjor reiste Smeplass på en internasjonal turné som hun kalte «Stripped down», der hun fremførte gamle og nye låter i en nedtonet versjon. Og den første konserten var selvsagt i Trondheim.

– Det er ingenting som er så bra som å komme til Trondheim og holde konsert. Det er noe helt spesielt.

Og i fremtiden håper hun å kunne bidra litt på kulturfronten, hjemme i Rennebu.

– Det er en stor drøm for meg. Kanskje ikke akkurat nå, men en gang i fremtiden.

Selv spilte hun korps da hun var yngre.

– Alle hjemme spilte i korps. Det var skikkelig populært, men jeg føler det har forsvunnet litt. Kanskje jeg skal prøve å gjøre korps kult igjen?

Tidligere vinnere:

2010: Tare Teksum og Siv Toverød

2011: Arne Okkenhaug

2012: Alf-Egil Bogen og Vegard Wollan

2013: Erlend Johannesen

2014: May-Britt og Edvard Moser

2015: Kåre Ingebrigtsen

2016: Birgit Skarstein

2017: Christian Berge

2018: Marit Bjørgen