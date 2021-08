Yngvild Sve Flikkes «Ninjababy» ble Amandaprisens store vinner

- Glad jeg er vaksinert - for om det er verre enn dette, så er det skikkelig jævlig

– For et par dager siden var vi helt utsolgt før klokken 15. Det har aldri skjedd før

Margrethe (23): - Jeg har opplevd fordomsfulle holdninger. Noen antar at jeg bare driver med fjas og jålerier

Konrad (16) flytter åtte timer og 62 mil unna for å ta drømmeutdanninga

Parkeringsdjevel? Her er syv forslag til hva vi kan kalle dem

Slakt for all del ikke Rosenborg

For stivt og overfladisk, om snydens i sommersol 2

Enda en film som får «Færra te Mexico» til å låte som et mareritt 5

Slakt for all del ikke Rosenborg

Saken oppdateres.

- Jeg ville lage en hyllest til det skitne og rotete. Til det uperfekte, sa en tydelig rørt Sve Flikke da hun tok imot prisen. Hun fikk hele film-crewet til å reise seg i salen da hun takket dem fra scenen.

Hun hilste også hjem til jentene sine.

Yngvild Sve Flikke er opprinnelig fra Trondheim og har tidligere laget «Kvinner i for store herreskjorter».

«Ninjababy» var blant de store forhåndsfavorittene og var nominert i 11 klasser. Filmen vant fire priser og ble kveldens mestvinnende film.

Filmen er produsert av Yngve Sæther som også opprinnelig er fra Trondheim.

LES OGSÅ: Yngvilds film er solgt til over 20 land: - Får en bekreftelse på at vi ikke er helt på tur

Beste kvinnelige skuespiller

Kristine Kujath Thorp vant prisen som beste kvinnelige skuespiller for sin hovedrolle i «Ninjababy». Hun takket Sve Flikke for at hun hadde turt å satse på henne. «Ninjababy» var Kujath Thorps første hovedrolle.

Nader Khademi vant prisen for beste mannlige birolle, for sin innsats i «Ninjababy». Filmen vant også for beste filmmanus.

Prisen for beste kortfilm gikk til Marin Håskjold fra Trondheim for filmen «Hva er en kvinne?»

Regissør Benjamin Ree vant Amandaprisen for årets beste kinofilm med sin dokumentar «Kunstneren og Tyven».

LES OGSÅ: Anmeldelse av Ninjababy: Sprudlende norsk komedie

«Generasjon Utøya» vant pris

Aslaug Holm og Sigve Endresens film «Generasjon Utøya», som handler om fire Utøya-overlevende, ble hedret med Folkets Amanda under prisutdelingen.

Kvinnene som følges i filmen, er tidligere AUF-leder Ina Libak, varaordfører i Oslo Kamzy Gunaratnam, Line Hoem og Renate Tårnes.

Dokumentaren viser at de fire i de ti årene etter terrorangrepet har blitt tvunget til å bearbeide det som skjedde, og at de har valgt å jobbe aktivt videre for det de tror på.

I mars vant filmen Human-prisen.

Folkets Amanda er stemt fram av publikum på NRK sine nettsider.

Aslaug Holm er fra Smøla og er tidligere premiert for filmen «Brødre», som gjennom sju år skildrer det tette forholdet mellom Aslaug Holms to sønner Markus og Lukas Buvarp Holm.

Renate Tårnes er fra Ørland kommune. Hun var på Utøya 22. juli og ble vitne til at kjæresten Snorre Haller ble skutt og drept. Et av de sterkeste øyeblikkene under rettssaken mot Anders Behring Breivik var da nødsamtalen til Renate Tårnes ble avspilt.