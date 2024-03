– Vi gleder oss til en helkveld med powerballader, melder arrangør Live Nation om konserten i Oslo Spektrum 4. juni.

Journey er kjent for godlåter som «Don't Stop Believin» fra 1981, så vel som «Faithfully», «Any Way You Want It» og «Wheel in the Sky». Siden starten i San Francisco i 1973 har amerikanerne klart å få fram 19 Topp 40-singler og 25 gull- og platinaalbum. «The Greatest Hits» har solgt til platina, ifølge pressemeldingen.

Bandet ble innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame i 2017 og turnerer fremdeles – med Neal Schon (70) som eneste gjenværende originalmedlem.

Med seg i Oslo får Journey to andre åttitallshelter: Stage Dolls spilte en utsolgt 40 års jubileumskonsert på hjemmebane i Trondheim i desember i fjor og har låter som «Love Don’t Bother Me», «Hard To Say Goodbye» og «Love Cries». Sistnevnte låt nådde tredjeplass på Billboard Rock Charts på 80-tallet.

Return anno 1989 på bassengkanten. I juni varmer de opp for Journey. Foto: Morten Holm / NTB

Hedmarkingene i Return vant NRKs rockemønstring med «Sheila» i 1985 og turnerer fremdeles jevnlig. Ifølge Live Nation har de over 100 000 månedlige lyttere på hitlåter som «Bye Bye Johnny», «Sing Me A Song», «To The Top» og «Change The Attitude».