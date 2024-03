I videoen vises det fram fem tips som synes å bli stadig mer søkte.

Først ut er et tips om å spise godteri med kniv og gaffel. Senere i videoen kan man blant annet få råd om å stripse sammen fingrene for å gjøre det vanskeligere å spise og om å pensle godteriet inn med eddik.

Seniorrådgiver Carina Carlsen i Likestillingsrådet rapporterte innlegget, som hun sier kan virke skadelig.

– Dette er tips du kan forvente å få på pro-ana-sider, nettsider som promoterer anoreksi og gir tips til hvordan ivareta den og så videre. Men her er det Helsedirektoratet, som er opptatt av helse, som promoterer spiseforstyrrelse, sier hun til Dagbladet.

Linda Granlund, som er divisjonsdirektør for folkehelse i Helsedirektoratet, forteller til avisa at videoen ble laget i 2019, at den er ment humoristisk, og at det er blitt publisert flere ganger.

Ifølge henne er det første gang direktoratet har fått slike tilbakemeldinger.

– Dersom videoen oppfattes av noen til å promotere spiseforstyrrelser, er det grunn nok til at vi tar ned innlegget siden dette selvsagt ikke var meningen, sier hun.

Granlund påpeker at de fleste nordmenn spiser for mye sukker, og sier at formålet med videoen var å med glimt i øyet si at man ikke bør spise for mye søtt.

– Helsedirektoratet gir råd om et sunt hverdagskosthold, men det er også greit å kose seg litt ekstra innimellom, slik som i påsken, sier hun.