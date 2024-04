Livsverket

Det er det han omtaler Fagn som. Han var ikke alene om å starte restauranten, men det var han som ble ansiktet utad.

Han var lederen og stjernekokken.

Her lager stjernekokken personalmat. De anonymiserte bildene av ham er tatt i en annen sammenheng.

– Mange ville ha noe av meg, og jeg sa ja til veldig mye. Draget på damene fikk jeg også, etter stjerna. Det var som å være Rosenborg-spiller, sier den tidligere Fagn-lederen.

Han har bestemt seg for å la seg intervjue.

Det skjer etter at Adresseavisen over tid har kartlagt metoo-hendelser i den tida han ledet Fagn. Det er flere kvinner som forteller om ubehagelige opplevelser.

Han sier at siden han ikke vet hvem kvinnene er, og siden det ligger tilbake i tid, er det vanskelig å kommentere sakene direkte. Han husker tilfeller med flørtende dialog og sending av bilder, men oppfattet at kontakten var gjensidig.

Nå er han imidlertid tydelig på at han hadde et lite reflektert forhold til sin egen rolle i den perioden for fem år siden.

Den alvorligste saken er han ikke i tvil om. Den involverte ham selv og en av lærlingene på Fagn.

– Det skulle ikke ha skjedd. Det var mitt ansvar og jeg beklager det dypt, sier mannen.

Han sier at hendelsen førte til at han tok alvorlige valg som påvirket hele livet hans.

I saken «Lærlingen» forteller Adresseavisen metoo-historien til Aslaug. Av hensyn til de involverte kommer ikke Adresseavisen til å gå inn i detaljene i det som skjedde. Formelt sett ble varslingssaken behandlet av Fagn i februar 2022. Med hjelp fra bedriftshelsetjenesten ble den da avsluttet. Stjernekokken er identifisert. Men for å redusere belastningen vil Adresseavisen ikke bruke navnet hans eller bilde. Les begrunnelsen her.

Den kvelden Det var rett før jul i 2021. Økonomisk hadde det ikke gått så bra for Fagn, og bedriften hadde ikke planlagt noe julebord, forklarer lederen. Han inviterte derfor de ansatte hjem til seg selv. Adresseavisen har snakket med flere kilder som reagerte på det de mener var en grenseoverskridende oppførsel fra lederen. Det erkjenner også den tidligere Fagn-lederen i dag. Aslaug beskriver oppførselen hans som seksuelt pågående. Hun beskriver en ubehagelig situasjon der hun som lærling følte seg presset av en hun så opp til og som var i en maktposisjon. – Hun sier at du var pågående. Husker du det? – Nei, det husker jeg ikke. Det kan hende at det var slik, men jeg kan ikke huske. Jeg ønsker ikke å angripe hennes versjon, sier han.

Isolasjon

På nyåret, da folk var tilbake på jobb, ble hendelsen et tema blant de ansatte. Reaksjonene var sterke.

Selv jobbet ikke den tidligere Fagn-lederen i restauranten på dette tidspunktet. Via daglig leder fikk han vite at det var opprettet en varslingssak og at bedriftshelsetjenesten var koblet på.

– Jeg forsto ikke alvorlighetsgraden i det før da, sier stjernekokken.

– Hvorfor måtte det bli en varslingssak i bedriften før du skjønte alvoret?

– Jeg var ikke bevisst rollen min og effekten jeg hadde. Jeg er glad for at jeg fikk vite at oppførselen min har vært ubehagelig. I ettertid angrer jeg sterkt. Jeg har lært.

Lederen sier at da han innså alvoret, begynte han å isolere seg.

– Jeg ble liggende hjemme i et mørkt rom. Når man er så langt nede, unngår man kontakt med andre.

Noen venner fikk høre at det hadde skjedd en alvorlig hendelse. De ble bekymret, og etter flere forsøk kom de omsider i kontakt med lederen. De hadde en lang samtale hvor han åpnet seg. Vennene fikk overbevist ham om at han måtte erkjenne den alvorlige situasjonen og ta konsekvensene av det som hadde skjedd. Det innebar å legge Fagn bak seg. Og å være åpen om det som hadde skjedd.

Adresseavisen har fått dette bekreftet fra en av vennene.

– De var oppriktig bekymra for meg og samtidig veldig tydelige på hva jeg måtte gjøre. Etter samtalen hadde jeg en litt bedre forståelse av situasjonen. Jeg oppsøkte psykolog for å stable klossene i hodet, forteller lederen.

Møtet

I februar 2022 møttes lærlingen og den tidligere Fagn-lederen, etter påtrykk fra daglig leder i Fagn, Rune Moe. Til stede var også en representant fra bedriftshelsetjenesten og lærlingens mor.

– Jeg beklaget det som hadde skjedd. For at hun skulle få fullføre læretida si, valgte jeg å trekke meg fra stillinga mi.

Dette bekreftes av lærlingens mor. Aslaug selv husker ikke hva som ble sagt. Våren 2022 byttet hun lærebedrift. Hovedårsaken var varslingssaken.

Lederen sier at han har brukt lang tid og fått mye hjelp til å reflektere over maktforholdet. Det har endret hvordan han tenker om ansvaret han hadde.

– Jeg har omtrent sluttet å gå på byen, jeg drar som regel hjem før tolv på alle tilstelninger gjennom jobb og jeg har ikke personalansvar for noen. Den type oppførsel tilhører fortiden og en tøff periode i livet mitt og er ikke noe jeg ønsker å forbindes med i dag, sier han:

– Jeg forstår at dette har vært en belastning for lærlingen, og jeg vil igjen beklage hendelsen.

Så hvordan havnet han der?

Selvmedisineringen

Allerede i 2017, før Fagn hadde rukket å åpne, skrev avisene om den fantastiske kokken som hadde tatt over Heidi Bjerkans gamle lokaler i Credoveita. Selv om Fagn ble startet og drevet av flere unge talenter, var lederen ansiktet utad.

Han var en kokk man så opp til. Ikke bare på Fagn, men i hele bransjen. Dette er et bilde som tegnes av en rekke av Adresseavisens kilder.

– Når han kom innom kjøkkenet, var det ingen tvil om hvem som var sjefen. Han har et vanvittig renommé som kokk, sier en tidligere Fagn-ansatt.

Selv sier kokken at overgangen ble for stor. Han var ikke forberedt på oppmerksomheten og kjendisstatusen som fulgte med Fagn og etter hvert Michelin-stjerna.

– Ble du for høy på deg selv?

– Jeg var ikke klar for det som skjedde, sier han i dag.

I starten av Fagn-tida jobbet han 300–400 timer i måneden, anslår han.

– Det var altfor mye.

Han forteller at for å slå av hodet, gikk de ofte ut og tok en øl etter jobb. Det var ikke uvanlig i en bransje med masse sosiale sammenkomster.

– I den perioden fikk moren min kreft, og det ble en slags selvmedisinering å drikke etter jobb.

Fra utsiden så alt bra ut, med «fine dining», stjerne, strålende kritikker og fullbookede kvelder.

Selv forteller han om en dårlig spiral.

– Jeg jobbet mye, drakk mye og sov lite. Det var ikke et glamorøst liv. Vi tjente ikke mye penger, men det var helt greit.

I arbeidet med å undersøke varslingssaken, har Adresseavisen kommet i kontakt med kvinner som skal ha hatt ubehagelige opplevelser med den tidligere lederen. Dette skal ha skjedd i nettopp denne perioden – årene 2018 og 2019.

Upassende invitasjoner

To av dem Adresseavisen har snakket med opplyser at de fortalte om opplevelsene til bookingsjef på Fagn, Jeanette Johansen. Når Adresseavisen tar kontakt med Johansen, bekrefter hun dette.

Begge beskriver at de fikk bilder på Snapchat som de ikke hadde bedt om og upassende invitasjoner på Snapchat. Den ene kvinnen sier at det var vanskelig å fjerne sjefen sin fra Snapchat, og etter hvert begynte hun å grue seg til å gå på jobb. Hun valgte å slutte. Den andre kvinnen forteller at det vanligste var at hun fikk upassende bilder i sosiale situasjoner hvor alkohol var involvert.

Ingen av dem har sikret noen av bildene fra den gangen.

Jeanette Johansen sier til Adresseavisen at hun sa fra til daglig leder Rune Moe om at kvinner hadde fortalt om ubehagelige opplevelser.

Adresseavisen har stilt flere spørsmål til Rune Moe om hvorvidt han fikk høre om upassende oppførsel fra lederen, og om det eventuelt fikk konsekvenser. Han har ikke svart på disse spørsmålene, men skriver:

– Vi kjenner oss ikke igjen i at det foreligger tidligere varslinger som ikke er håndtert.

Kvinnene Adresseavisen har snakket med poengterer det viktige i at slike forhold kommer fram, slik at alle kvinner, og særskilt lærlinger, skal være trygge på arbeidsplassen sin.

Fikk ikke vite

– Som gründer, leder og forbilde, hvor bevisst var du din rolle i møte med kvinnelige ansatte helt ned til lærlinger?

– Jeg var nok ikke veldig bevisst rollen min og hvilken effekt jeg hadde. Jeg ser nå at jeg kunne trengt hjelp, noen som kunne påpekt de tingene jeg ikke selv forsto, sier den tidligere Fagn-lederen.

Han sier at han ble stående ganske alene i rollen.

– Ung var jeg også, og jeg så på meg selv bare som en vanlig kokk.

Han gjentar at det er vanskelig å kommentere anklagene om bilder og upassende invitasjoner direkte, siden kvinnene ikke står fram med navn og siden det de forteller om ligger noen år tilbake i tid. Lederen nekter ikke for å ha sendt bilder til kvinner, men sier at han oppfattet kommunikasjonen som gjensidig.

– Siden du mente det kunne være greit å sende slike meldinger den gang, vil du ikke være tilbøyelig til å gjøre det igjen i dag?

– Nei, det vil ikke skje.

– Hvorfor ikke?

– Fordi jeg i dag ser at oppførselen min på den tiden var feil.

– Hva tenker du om den situasjonen du satte dem i? Dem du flørtet med eller sendte bilder til.

– Jeg ser i dag at jeg på den tiden hadde et ansvar og en makt. Men der og da var det veldig vanlig i restaurantbransjen.

Adresseavisen har spurt om han fikk noen reaksjoner fra sin sjef, daglig leder Rune Moe. Kokken sier at han aldri fikk vite at noen hadde sagt fra om ubehagelige opplevelser med ham.

– Skulle du ønske at du fikk vite om det?

– Ja, selvfølgelig. Det er jo dumt hvis man ikke får vite at oppførselen har vært ubehagelig for noen.

La kortene på bordet

Etter varslingssaken, våren 2022, fulgte lederen vennenes råd og trakk seg fra Fagn-styret. Han fulgte også rådet om å være åpen om det som hadde skjedd med sin nye arbeidsgiver. Han informerte både sjefen og de andre lederne i selskapet, hvor han jobber med matfaglig utvikling og logistikk.

– Hvordan reagerte de?

– De så hvordan jeg hadde det, så overraskende støttende, egentlig. Selv om de tok avstand fra det som hadde skjedd, fikk jeg hjelp. Det hjalp meg litt på vei. De ga meg en ny sjanse, sier han:

– Jeg var sykmeldt og deprimert ganske lenge før jeg kom til meg selv. De hjalp meg tilbake ved at jeg fikk jobbe med noe jeg er glad i og brenner for.

Lederen sier at han har vært klar på at han ikke skal ha personalansvar.

Foruten prosjektlederstillingen, holder han også kurs ved selskapets kokkeskole.

– Uansett hva som har skjedd, kan ingen ta fra meg at jeg er god til å lage mat. Det kan jo brukes på andre måter enn å stå og drive en restaurant.

– Mener du at du i tilstrekkelig grad har tatt konsekvensene av varslingssaken?

– Jeg har gitt opp livsverket mitt, og det er en slags kjærlighetssorg. Men selv om det har vært steiktungt, og jeg må leve med det jeg har gjort, har det også ført til noe positivt. Jeg har måttet ta noen viktige grep i livet mitt.

Fagn svarer – Vi ønsker at det skal være en kultur for åpenhet til å si tydelig fra om uønsket seksuell oppmerksomhet, skriver Rune Moe i en e-post, og opplyser at Fagn har nulltoleranse for slik oppførsel. – Det skal være lav terskel for å varsle, og lav terskel for at slik adferd får klare konsekvenser. Rune Moe er også styremedlem, og sier han svarer for styret. Kristian Digre, styrets leder, har også fått spørsmål tilsendt på e-post. Moe har ikke svart på spørsmål vedrørende de to kvinnenes opplevelser, men skriver som tidligere nevnt at de ikke kjenner seg igjen i «at det foreligger tidligere varslinger som ikke er håndtert.» Når det gjelder varslingssaken, skriver Moe at de er lei seg for at en medarbeider fikk en slik opplevelse. Han skriver at styret, med en gang de ble informert, suspenderte den tidligere Fagn-lederen. Lederen sier at han ikke fikk noe brev om suspensjon, men at det var enighet om at han skulle trekke seg.

