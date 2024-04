Platen slippes den 24. mai og byr på seks nye låter, inklusive tittelsporet. I tillegg blir tidligere utgitte singler som «Two Hands», «First To Go» og «Oh Emma» med, melder Universal Music.

Astrid S har over fem milliarder strømninger av hitlåter som «Hurts So Good» og «Think Before I Talk», og har vunnet både Spellemann- og MTV-pris.

Ideen bak «Joyride» med sine tilbakevendende bilreferanser spiller på de mange bilturene som unge Astrid Smeplass var på sammen med faren. Sammen i bilen hørte de på band som The Killers, Fleetwood Mac, Coldplay og Haim, som beskrives som tidlige musikkimpulser som gjenspeiles på den nye platen.

– Brikkene falt på plass etter at jeg skrev den første låten, «Joyride». Det er et roadtripalbum og en hyllest til barndomsminnene og alle timene i bilen med pappa, sier Astrid S.

Hun har jobbet med en rekke ulike produsenter, og lydbildet er blitt mer organisk enn elektropopen man er vant med fra det hold, med elementer av country, indie og rock.