Premieren er 24. mars, som er palmesøndag. Alle de fire episodene i sesongen slippes denne dagen.

– Når vi endelig skal lansere en ny sesong er det også på plass at vi viser den i påsken, da nordmenn sulter etter en god påskekrim, sier programdirektør i Viaplay, Anine Johansen.

Handlingen starter en sommerkveld som virker idyllisk. Men morgenen etter blir en hotellansatt funnet drept, og en seksåring er forsvunnet. Faren hans spilles av Rupert Evans, kjent fra blant annet «Charmed» og «Bridgerton» og The Man in the High Castle. Svenske Henrik Georgsson, som blant annet står bak den populære serien «Broen», har regissert sesongen.

Dette er også den første sesongen i serien som ikke tar utgangspunkt i en av Jørn Lier Horst krimromaner, men er skrevet til serien.

– Jeg synes Wisting har elementene en god krimserie skal ha. Det handler om mer enn å bare fange skurkene, men viser også livet utenfor etterforskningen, som ikke alltid går opp med suksessfaktoren som ligger å løse en sak, sier Sven Nordin, som gestalter Larvik-etterforskeren.

Det er fra før bekreftet at det også kommer en femte sesong av «Wisting». Den tar utgangspunkt i Jørn Lier Horsts bok «Sak 1569». Det er foreløpig ikke bekreftet når den har premiere.