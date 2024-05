Politiet i Malmö anslår at det er mellom 10.000 og 12.000 mennesker som har samlet seg i demonstrasjonen, som nettverket Stopp Israel har arrangert.

På forhånd hadde arrangøren ventet fra 20.000 til 40.000 deltakere.

Hele byen er full av politi, og helikoptre har sirklet over sentrum gjennom hele dagen.

«Leve Palestina»

Demonstrantene, som innledningsvis ble anslått å være rundt 5000 i tallet, samlet seg på Stortorget i Malmö fra klokken 15, før de startet en marsj mot Mölleplatsen.

Demonstrantene ropte slagord som «leve Palestina».

– Slutt å bruke Eurovision til å hvitvaske Israels kriminelle handlinger, sto det på en av plakatene.

En av de som er på plass, er den svenske aktivisten Greta Thunberg.

– Jeg er her for å protestere mot at Israel deltar i Eurovision, sier hun til den svenske avisa Expressen , og legger til:

– Det er herlig å se at det er så mange mennesker her som står opp for Palestina.

Støttemarkering for Israel

På Davidshalstorg har det også samlet seg et hundretalls personer i en støttemarkering for Israel. De oppmøtte står med israelske og svenske flagg. Samtidig spilles sangen til Israels bidrag Eden Golan.

Markeringen startet klokken 18, en drøy kilometer unna den andre demonstrasjonen.

Politiet har ikke meldt om noen uønskede hendelser i forbindelse med noen av markeringene.

Stort sikkerhetsoppbud

Det er også satt i gang et voldsomt sikkerhetsapparat rundt Israels bidrag i sangkonkurransen. Artisten Eden Golan skal framføre låten «Hurricane» for Israel i kveldens semifinale. Hun går på scenen like før Norges håp, bandet Gåte.

Ifølge Aftonbladet ble Golan eskortert til arenaen fulgt av tolv biler, seks motorsykler og ett helikopter. I tillegg står tungt bevæpnet politi rundt artistens hotell.

Under Golans generalprøve før torsdagens semifinale ble flere aktivister kastet ut av arenaen. Aktivistene hadde med seg palestinske flagg og skjerf.

Selv sier hun til NTB at hun ikke har lagt merke til demonstrasjonene som har pågått i byen gjennom dagen.

– Jeg har ikke sett demonstrasjonene. Jeg er her, jeg er fokusert på musikk, glede og kjærlighet, og det er det som betyr noe i dag.