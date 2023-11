Fredag 1. desember braker det løs.

Da publiserer vi tegninger fra dere hver dag på adressa.no og i Adresseavisen.

De som får tegningen eller kunstverket publisert, får en overraskelse i posten.

Viktig informasjon. Les dette først.

Du kan sende tegningen eller bilde av det du har laget i en e-post (legg da ved tegningen som en egen fil og ikke «limt inn» i selve eposten).

Send oss fantastiske, fine, flotte, fargerike tegninger av nisser, juletrær, julemat, julestjerner, engler, snø, pepperkaker, snømenn eller tusen andre ting du har lyst til å tegne. Du kan også ta bilder av julepynt du har laget.

Adressen du skal sende tegningen til er:

nisseposten@adresseavisen.no

44 år med Nisseposten

I år er det 44 år siden Nisseposten ble innført i Adresseavisen. Siden den gang har vi hvert år publisert tegninger fra barn, konkurranser, historier, eventyr, oppskrifter, tegneserier, gåter, sanger og alt som hører julen til.

Og i år som i fjor, vil vi publisere innsendte tegninger fra barn hver avisdag og på nett (alle dager bortsett fra søndager), helt fram til julaften.

Premier

Michelle Iselin Bjellmo er markedssjef i Adresseavisen og sier at alle som får sine tegninger publisert vil få en liten overraskelse i posten.

- Derfor er det veldig viktig at du husker å skrive navn og adresse hvor du bor, sier Michelle.

- Dette for at vi skal vite hvor vi skal sende overraskelsen. Ikke skriv etternavnet ditt og adressen på selve tegningen. Det må du skrive et annet sted i eposten.

– Er det noen regler om hvor gammel man må være?

- Det er ingen aldersgrense, men passer for alle barn som liker å tegne.

– Hvor mange tegninger får dere inn hvert år?

- Veldig mange! Flere hundre flotte tegninger pleier å bli sendt inn til oss, og vi håper på minst like mange i år også.

Viktige opplysninger om hvordan og hvor du sender tegningene dine:

Send e-post til: nisseposten@adresseavisen.no

Når du sender oss tegninger, må du huske på å legge ved disse opplysningene i e-posten:

- Hva du heter

- Hvor du bor (adressen din)

- Hvor gammel du er

– Ikke skriv hvor du bor på selve tegningen. På den skal du kun skrive fornavnet ditt (og alderen om du vil).

Fullt navn og adresse skriver du et annet sted i e-posten (dette er veldig viktig å huske).

Alle som får tegninger på trykk i avisen eller på adressa.no får en overraskelse, og da må vi vite hvor vi skal sende den.

Vi i Adresseavisen gleder oss til 1. desember da vi endelig kan få se alle de flotte bildene dere har sendt oss.