Nå håper han at hans nye film «Candy Cane Lane» skal sette publikum i julestemning i årene som kommer.

– Da jeg vokste opp, pleide vi å se «It's a Wonderful Life», «How the Grinch Stole Christmas» og «Rudolph's Shiny New Year» … Jeg tror vi laget en slik film som folk vil se om og om igjen en gang til, sier filmstjernen håpefullt.

Filmen, som kom tidligere i desember på Prime Video, følger Chris Carver (Murphy) som er besatt av å vinne nabolagets årlige julepyntkonkurranse.

Han snubler over en mystisk butikk og inngår uforvarende en avtale med alven Pepper som vekker de tolv juledagene til live. Det blir en hodepine for byen og setter Carver i fare for å bli forvandlet til miniatyrpynt.

Feelgood action

Manuset er skrevet av Kelley Younger, hvis familie vokste opp i Candy Cane Lane i El Segundo, California. Nabolaget er kjent for å konkurrere i julepynt. Selv om det er mange feelgood-øyeblikk i historien, er filmen også fullpakket med actionscener.

– Jeg ville ha en film som hadde alt jeg liker. Jeg elsker julefilmer, julemusikk og fargene. Men jeg elsker også actionfilmer … Så, sa jeg, hvorfor ikke ta med alt du liker i én film? Julefilmer er overraskende elastiske, forklarer regissør Reginald Hudlin.

«Candy Cane Lane» er Murphys første julefilm og hans første gjenforening med Hudlin siden «Boomerang» (1992).

Planla standup

Eddie Murphy planla en retur til standup-scenen, men det satte pandemien en stopper for. I stedet satset han på å lage film igjen. Skuespilleren avsluttet nylig innspillingen av «Beverly Hills Cop: Axel Foley», den fjerde delen av filmsuksessen som startet i 1984.

– Det er ikke noe jeg vil utelukke å si at jeg aldri ville gjøre igjen, sier Murphy om å ta opp igjen standup-karrieren.

Men nå handler det om jul, og Eddie Murphy håper han har laget en tidløs klassiker.

– Hvis du gjør en god jobb, ser du på dem for alltid, sier 62-åringen, som er far til ti og bestefar.