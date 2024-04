Hun var lærlingen som drømte om å bli kokk. Han var lederen og stjernekokken de ansatte så opp til. Dette er historien om en metoo-sak ved en av landets beste restauranter.

– Å bli kokk har alltid vært drømmen. Jeg er fra en liten plass og måtte bort for å gjøre noe bra. Søstera mi i Trondheim foreslo steder jeg kunne være utplassert hos, sier Aslaug.

Fra sofakroken hjemme i bygda i Nordland sendte skoleeleven e-poster til flere av byens restauranter.

Bare én svarte.

– Jeg fikk begynne på Fagn. De skulle hjelpe meg å komme inn på andreåret på Strinda, og jeg kunne få jobbe som ekstrahjelp. Jeg visste ikke mye om Fagn. Jeg tenkte bare: «Yes, noen svarte».

Tre år senere sluttet Aslaug å komme på jobb.

Så sluttet hun helt.

Årsaken var en opprivende metoo-sak med restaurantens leder og stjernekokk.

I tre større saker vil Adresseavisen fortelle saken fra ulike synsvinkler. Fra lærlingens og lederens perspektiv. Om hvordan systemet som skulle ivareta lærlingen, reagerte. Og vi kan fortelle om en merkelig e-post fra Fagn til instansen som skal passe på lærlingene: Fylkeskommunen. Lærlingen og lederen har noe ulike versjoner av hendelsesforløpet. Av hensyn til de involverte kan ikke Adresseavisen gå inn i detaljene i det som skjedde. Det som er klart, er at begge parter konstaterer at det var en alvorlig sak. Stjernekokken er identifisert. Men for å redusere belastningen vil Adresseavisen ikke bruke navnet hans eller bilde. Les begrunnelsen her. Daglig leder i Fagn, Rune Moe, skriver til Adresseavisen at de er lei seg for at deres medarbeider fikk en slik opplevelse. Han opplyser at saken førte til en umiddelbar reaksjon overfor den tidligere lederen. Et lengre svar fra Moe står nederst i saken. Bildene av lærlingen på jobb er tatt i en tidligere sammenheng og andre personer er derfor anonymisert.

Aslaugs historie

Aslaug var 17 år i 2019, da hun reiste fra hjembygda i Nordland til Trondheim. Hun kom til en matby som sto på hodet, med Michelin-utdelingen rett rundt hjørnet. Eksperter spådde ikke bare én, men to stjerner til byen. Credo var selvskreven, men matkritikerne hadde også fått øynene opp for nykommeren Fagn.

Foto: Håvard Jensen

Foto: Håvard Jensen

I spissen sto stjernekokken som var tilbake i Trøndelag, med uttalte Michelin-planer.

Det ble lagt merke til av pressen:

«Ambisjonsnivået på Fagn står ikke tilbake for de beste restaurantene i Oslo», mente Dagens Næringsliv (DN).

Samme avis intervjuet byens mest toneangivende kokker. Reportasjen fikk tittelen «Slik ble Trondheim Norges nye mathovedstad».

I februar 2019 fikk Fagn sin Michelin-stjerne. Trondheim og Norge hadde fått en ny kokkestjerne.

Sjefen og forbildet

Da Aslaug kom til Fagn, var lederen en av dem som tok henne inn i varmen.

– Han var imøtekommende og hyggelig, husker Aslaug.

Etter praksisoppholdet tok hun ekstravakter mens hun gikk kokkelinja på Strinda videregående skole.

– Det var veldig trivelig å starte på Fagn, rett og slett. De tok meg godt imot.

Samtidig ble Fagn-lederen en enda større frontfigur for matregionen. Sammen med Credos Heidi Bjerkan var han svært synlig da Trondheim vant kampen om å bli neste vertsby for Michelin-utdelingen.

Den våren ble han invitert til Ledelseskonferansen på Britannia. På programmet sto talere som Odd Reitan, Adressa-direktør Tove Nedreberg og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Etter statsråden var det stjernekokkens tur med foredraget «Hvordan lede på veien mot ære og berømmelse?»

Samme dag ble han kåret til årets unge ledertalent. I begrunnelsen sto det:

«Prisen tildeles for å være en ung og ambisiøs leder, som bidrar til å sette preg på samfunns- og næringsliv i Trondheimsregionen. Juryen trekker frem at [kokkens] lederfilosofi handler om å være en motivator, gå foran med et godt eksempel samt å spre god energi.»

Tidligere Fagn-ansatte Adresseavisen har snakket med, sier at lederen var et forbilde og en man så opp til i bransjen. Han beskrives som en kokk med et vanvittig renommé.

– Selv etter at han sluttet å jobbe på kjøkkenet, de gangene han kom innom Fagn, var det ingen tvil om hvem som var sjefen, sier en tidligere ansatt.

Lederen var også største eier av Fagn. I dag er han medeier.

Høsten 2019 gikk Aslaug i gang med læretida. I kjelleren i Credoveita jobbet hun side om side med noen av de største talentene i byen.

– Jeg var ikke forberedt på hvordan «fine dining» var, men folkene var hyggelige og det de gjorde var veldig kult.

– Å få innpass der, på en stjernerestaurant … Ikke alle lærlinger får oppleve det. Jeg var veldig stolt av henne, sier mamma Marit Elisabeth når Adresseavisen møter dem i hjembygda i Nordland.

Marit Elisabeth

Aslaug forteller at hun lærte enormt mye om matlaging på Fagn. Men også om restaurantbransjen og hvor tøff den kan være. Dagene var lange og gjennomtrekken stor.

I løpet av hennes første to år, sluttet kollegene, én etter én, til nesten alle var skiftet ut. Det Aslaug forteller bekreftes av data fra Arbeidstakerregisteret som Adresseavisen har fått tilgang på. Den viser at bare et fåtall av de som var ansatt da Aslaug kom til restauranten, fortsatt var der høsten 2021.

Aslaug ble imidlertid værende, fast bestemt på å ta fagprøven.

Lutefisklaget

Da det nærmet seg jula 2021, inviterte lederen til lutefisklag hjemme hos seg. Det hadde vært et magert driftsår, og han ville gjøre noe fint for de ansatte.

– Han jobbet ikke så mye i restauranten lenger, men han var fortsatt sjefen vår, sier en av festdeltakerne.

En annen beskriver lutefisklaget som en hyggelig fest med mye alkohol. Han anslår at de til sammen var tolv stykker som deltok. Først drakk folk litt øl før maten. Så ble det akevitt til middagen.

– Vi tømte tre-fire flasker taffelakevitt, drakk masse vin, champagne og øl.

De snakket, spilte kort og hadde det trivelig.

– Det var ikke noe utenom det vanlige, forteller han.

Festdeltakerne har bedt om å få være anonyme. De begrunner det med at restaurantbransjen er liten. De er redde for at det å stå fram med navn kan få negative konsekvenser.

Natta I taxien på vei til byen satt Aslaug på fanget til Fagn-lederen, sier hun. Samtidig ble sjefen hennes mer og mer pågående, forteller hun. Stjernekokken og lærlingen husker omtrent det samme fra julebordet og taxituren. Hva som skjedde på byen, er det noe uenighet om. Hun forteller om seksuelt pågående oppmerksomhet. Flere kilder Adresseavisen har snakket med, reagerte på at lederen var pågående overfor lærlingen. De karakteriserer oppførselen hans som grenseoverskridende. Overfor Adresseavisen erkjenner den tidligere Fagn-lederen i dag: – Det som skjedde den kvelden skulle aldri ha skjedd. Det er den største feilen jeg har gjort.

Det er noe uenighet mellom de to om hva som skjedde på Bar Circus, men han erkjenner grenseoverskridende oppførsel. De er enige om at saken var alvorlig.

På spørsmål om han var seksuelt pågående, svarer han:

– Nei, det husker jeg ikke. Det kan hende at det var slik, men jeg kan ikke huske. Jeg ønsker ikke å angripe hennes versjon.

Etter julebordet kom reaksjoner fra andre ansatte til syne. I løpet av ei natt hadde noen klistret en plakat på Fagn-fasaden. Den hadde et budskap om at metoo-hendelsen ikke var innafor.

– Det var ikke OK. Han var sjefen og hun var lærling, sier en av de andre festdeltakerne.

Festdeltakerne avisen har snakket med er bekymret for at det skal få konsekvenser for gode kolleger på Fagn at saken kommer ut, og understreker at de som jobber der ikke har noe ansvar for det som skjedde. Samtidig er de kritiske til hvordan Fagn-ledelsen håndterte hendelsen. En av dem sier:

– Styret kunne ha gjort mer og tatt ansvar. Jeg tror de har vært mest opptatt av å beskytte Fagn-navnet og statusen restauranten har.

Denne kritikken svarer ikke Fagn-ledelsen på i sitt svar som ligger nederst i saken. Men de sier at de ønsker at det skal være en kultur for åpenhet og for å si tydelig fra om uønsket seksuell oppmerksomhet.

Etter lutefisklaget

Aslaug orket ikke å dra på jobb mandagen etter julebordet. Metoo-hendelsen var blitt et tema blant kollegene. Ikke bare på Fagn, men også ellers i bransjen.

Etter å ha vært borte i fire dager, fikk hun en SMS fra daglig leder Rune Moe, som også sitter i restaurantens styre.

Da de møttes denne fredagen, fortalte Aslaug det hun husket fra kvelden. Hun sier at Rune Moe ba henne skrive ned det samme som hun hadde fortalt og sende det på e-post til ham.

– Jeg ble ganske satt ut, men tenkte at det kanskje var nødvendig, for hans og styrets del.

Dagen etter sendte hun en detaljert gjengivelse av hva som hadde skjedd til Moe. Adresseavisen har tilgang til e-posten, som inneholder sensitive detaljer om Aslaug og det hun hadde opplevd.

– Hva var begrunnelsen for at han ville ha e-posten?

– At styret og bedriftshelsetjenesten fikk vite hva som hadde skjedd, så de kunne vurdere hvordan de skulle håndtere saken profesjonelt.

– Du oppfattet det som at styret kom til å få lese e-posten?

– Ja.

På det tidspunktet satt den tidligere Fagn-lederen i styret. Han sier til Adresseavisen at han ikke har sett e-posten.

Dagen etter kom en ny SMS fra Rune Moe

To måneder senere ble det arrangert et møte med både lederen og lærlingen.

Møtet

Det fant sted 28. februar 2022. Rune Moe og bedriftshelsetjenesten var også til stede.

Aslaug sier at hun fikk beskjed om at det skulle være et møte for å få klarhet i hva som hadde skjedd.

– Jeg sa at jeg ikke ville møte ham i det hele tatt, men da sa Rune at jeg måtte prøve å tenke på de andre ansatte også.

Rune Moe har ikke svart Adresseavisen om dette.

– Det føltes som at jeg måtte tenke på de andre før jeg tenkte på meg selv, sier Aslaug, og lot seg overtale.

Med i møtet hadde hun moren sin.

– Hun hadde ikke lyst til å møte ham igjen, og derfor ville jeg ikke at hun skulle ta det møtet, sier Marit Elisabeth.

Det ble et kort møte. Aslaug husker lite av det som ble sagt. Mora forteller at Fagn-lederen beklaget det som hadde skjedd.

– Han sa at han trakk seg fra Fagn. Han håpet at denne hendelsen ikke var noe som ødela hennes videre utdanning, og at hun kom til å fullføre læretida.

Marit Elisabeth forteller at verken hun eller Aslaug sa noe.

– Vi bare lyttet. Jeg hadde jo noe jeg ville si, men følte ikke at det passet seg.

Etter møtet fikk Aslaug nummeret til bedriftshelsetjenesten som holder til i Oslo.

– Så gikk vi ut sammen med han fra bedriftshelsetjenesten. Han sa til Aslaug at hun var ei tøff jente som stilte i møtet.

Dermed var saken formelt avsluttet.

Den tidligere Fagn-lederen bekrefter morens framstilling av møtet. Han har bestemt seg for å fortelle om det som skjedde den kvelden for to år siden. Om hva han tenker om lærlingens situasjon. Og om sitt eget liv etterpå. Det kan du lese om i saken «Lederen».

Redningen

Moren ble værende i Trondheim ut uka, før hun reiste hjem til Nordland. De neste ukene slet hun med å få tak i datteren.

– Aslaug stengte seg inne. Jeg prøvde å ringe, men fikk ikke svar. Det gikk hardt inn på henne.

Aslaug sluttet på Fagn kort tid etter. Med hjelp fra kollegaer byttet hun lærebedrift. I sak tre, «Den ukjente e-posten», får du vite mer om hvordan det gikk videre med Aslaug.

– Hvordan tenker du at denne saken burde vært løst av Fagn?

– Jeg tror bedrifter bør være forberedt på at sånt kan skje, og vite hvordan de skal håndtere slike situasjoner. De kan ikke bare tenke på bedriften.

Adresseavisen har møtt og intervjuet Aslaug flere ganger i løpet av arbeidet med denne saken. Det siste intervjuet fant sted i hjembygda i Nordland, hvor hun fikk jobb som kokk på det nye hotellet. Senere har hun flyttet til en kommune lenger sør i Norge.

– Jeg vil kanskje tilbake til byen en dag, men ikke nå, sier Aslaug.

Slik svarer Fagn Adresseavisen har stilt flere spørsmål til Rune Moe og styreleder Kristian Digre om ledelsens og styrets behandling av varslingssaken. Moe har også fått spørsmål om e-posten han ba Aslaug skrive, og om at hun følte seg presset til å stille i møtet med lederen og bedriftshelsetjenesten. Disse har han ikke svart direkte på. – Først og fremst er vi lei oss for at vår medarbeider fikk en slik opplevelse. Dette er en alvorlig sak for oss, skriver Rune Moe i en e-post til Adresseavisen. Han har sagt at styret svarer samlet i sakene om varslingssaken. Moe skriver at hendelsen skjedde utenfor arbeidsstedet og etter arbeidstid. – Da vi ble informert om hendelsen, fulgte vi opp vår medarbeider med flere samtaler. Vi kontaktet bedriftshelsetjenesten for faglige råd og oppfølging. Styret ble rutinemessig informert, skriver han. – I samråd med styret ble det reagert umiddelbart overfor den andre parten. Ifølge Moe ble lederen suspendert. Lederen sier at han ikke fikk noe brev om suspensjon, men at det var enighet om at han skulle trekke seg, slik han sa fra om i møtet med Aslaug og bedriftshelsetjenesten. Moe skriver at Fagn har formelle rutiner for varsling og håndtering av saker, og at disse også fantes i 2021. – Vi ønsker at det skal være en kultur for åpenhet til å si tydelig fra om uønsket seksuell oppmerksomhet, skriver Moe, og opplyser at Fagn har nulltoleranse for slik oppførsel. – Det skal være lav terskel for å varsle, og lav terskel for at slik adferd får klare konsekvenser. – Er det en kultur å si tydelig fra om uønsket seksuell oppmerksomhet? – Å skape åpenhet for at ting blir tatt opp, handler jo ikke bare om å ha det formelt nedskrevet i vårt HMS-system. Vi må også sørge for at alle er kjent med at holdningen er nulltoleranse og at brudd får konsekvenser. I etterkant av varslingssaken har Fagn hatt dette som tema på personalmøter, skriver Moe. – Vi har involvert ansatte i utformingen av bedriftens verdier og kulturdyrking om hva slags adferd og oppførsel vi ikke ønsker. Det skal ikke være tvil. Vi ønsker å skape en trygg og god arbeidsplass for alle, så dette vil vi fortsette å ha fokus på.

Les de andre sakene i denne serien: