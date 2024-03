Da Sunniva Hofstad fra Trondheim var 14 år, satte hun seg et mål om å kvalifisere seg til OL i 2024.

I dag er hun 19 år, og gjennom Adressa-serien får vi følge henne på den harde veien til OL-kvalifiseringen, med både opp- og nedturer, på trening, konkurranser og i hverdagen.

Mye hardt arbeid bak

– Det er veldig kult at folk skal få se hvor mye hardt arbeid som ligger bak, og hvor mange som faktisk er involvert, sier Hofstad om serien.

Hun håper flere vil få et annet syn på boksing, og at serien kan øke interessen for sporten.

Sunniva Hofstad er en av de yngste OL-kvalifiserte bokserne i sin klasse. Foto: Christine Schefte

– Boksing er en liten sport i Norge, men jeg ser hvor mye bra det gjør for enkeltpersoner i miljøet, og håper det vil nå ut til flere. Det er mye mer enn bare slåssing, sier hun.

Hun synes det er gøy at hele reisen blir dokumentert, og er glad for at hun alltid vil ha mulighet til å se tilbake på minnene.

– Det er bare nå jeg er 19 år, og holder på med det jeg gjør.

Her kan du se noen klipp fra det som er filmet det siste året:

– Svetting, raseriutbrudd og grining

Å ha kameraer tett på seg, kan innimellom bli utfordrende, men Hofstad er glad for at nedturene også blir dokumentert i serien.

– I enkelte situasjoner kunne jeg ønske ingen så meg. Det er svetting, raseriutbrudd og grining, men det er en del av helheten, sier hun.

Kamerateamet har vært flinke til å holde seg i bakgrunnen, og Hofstad synes det har gått overraskende greit å bli dokumentert.

– Jeg ser verdien av å vise nedturene også. Det blir en spennende serie, forteller Hofstad.

– Umulig uten deres velvilje

Yngve Bergli, leder for sportsavdelingen i Adresseavisen forteller at ideen om å gjøre noe annerledes på Hofstad kom på senhøsten i 2022, etter hun ble juniorverdensmester.

– Da ble det kjent at det neste målet for henne var å kvalifisere seg til OL i Paris. Vi syntes det at en trøndersk tenåring satte seg så tøffe mål var såpass spennende at vi bare måtte prøve å få det til, sier han.

Anne-Marit Dahl og Christine Schefte fra Adresseavisens sportsavdeling «behind the scenes». De har fulgt Sunniva Hofstad tett i over ett år. Foto: Christine Schefte

Heldigvis var både Hofstad selv, og teamet rundt henne, positive til ideen om dokumentarserie.

– Dette hadde vært umulig uten all velviljen og bistanden fra dem, så jeg vil rette en stor takk til «Team Hofstad» for at vi har fått lov til å komme så tett på som vi har.

Bergli forteller at takket være det, vil leserne få et unikt innblikk i hvor mye som ligger bak den historiske prestasjonen hennes.

Nøyaktig lanseringsdato for serien er ikke satt, og et navn til serien mangler fortsatt. Det er heller ikke bestemt hvor mange episoder det blir.