Idle – som hevder han må jobbe for å ha til livets opphold – gikk sist helg ut mot Python-manager Holly Gilliam, som også er datter av Terry Gilliam. Han skrev på X:

– Vi eier alt vi noensinne gjorde i Pythons, og jeg ville aldri drømt at jeg i min alder ville oppleve at inntektsstrømmen ville svinne hen så katastrofalt. Men jeg antar at dersom du setter et barn av Gilliam til å være manager bør du ikke være overrasket. En Gilliam er ille nok, to kan senke hvilket som helst selskap.

Nå får Eric Idle svar så det synger fra John Cleese, ifølge Variety. På X beskrev Cleese hvordan han hadde jobbet med Holly Gilliam de siste ti årene, og fant henne «svært effektiv, klar i hodet, hardtarbeidende og hyggelig å samarbeide med».

– Michael Palin har bedt meg gjøre det klart at han deler denne oppfatningen. Terry Gilliam er også enig, hevdet Cleese. Han kom også med en karakteristikk av Eric Idle som var så krass at noen av følgerne hans lurte på om det var en spøk:

– Vi har alltid avskydd og foraktet hverandre, men det er bare nylig at sannheten har begynt å dukke opp.

John Cleese ramset opp alt han har på gang fremover siden flere av hans følgere har bekymret seg for hans økonomi også. Det dreier seg blant annet om sceneoppsetninger av «Hotell i særklasse», som snart har premiere i London, «Life of Brian», «Wanda», tre turneer og en rekke andre prosjekter.

I tweeten la han til, med tydelig adresse Idle: «Forresten er Camilla Cleese involvert i sju av disse».

Camilla Cleese er datteren hans, som også er komiker og blant annet har gjesteopptrådt på farens show.