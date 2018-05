Energisk semi-prøve for Rybak

Saken oppdateres.

Rybak er første artist på scenen i semifinale nummer to og var også det under onsdagens to prøver.

Under første prøve smilte han og klappet seg selv utålmodig på lårene under introduksjonen av det norske bidraget, som ble levert feilfritt – iallfall slik det så ut fra salen i Altice Arena i Lisboa.

Et hopp med fela, noe som vel må regnes som et av Rybaks virkelige særpreg, var perfekt timet til pyroteknikken. Han og danserne avsluttet sin opptreden med å holde hendene sammen og heve dem i været.

– Stolt av hva vi leverte

Onsdagens andre prøve dannet grunnlaget for jurystemmene fra de ulike landene. Rybak kommenterte onsdag kveld prøvene via NRKs pressefolk.

– Jeg føler at vi gjorde en veldig god juryprøve, og jeg er stolt av hva vi leverte. En god start, sier han.

Også NRKs prosjektleder og musikkansvarlig Stig Karlsen var fornøyd.

– «That’s how you entertain people». Knallsterk leveranse fra Alexander og hans drømmeteam på scenen. Enorm respons fra publikum i salen. Dette blir veldig spennende, sier Karlsen.

Rybak har selv fortalt at han har vært sliten og ikke i form i det siste, men det så ikke ut til å plage ham nevneverdig på scenen onsdag.

Sangjubileum

Rybak har selv skrevet årets norske bidrag, «That's How You Write A Song». Han vant med «Fairytale» i 2009. Som en kuriositet kunne programlederne nevne at Rybak nå står for framføringen av sang nummer 1.500 i Eurovision Song Contest.

Årets konkurranse arrangeres i Portugal, etter at Salvador Sobral sang landet til topps i fjor med låten «Amar pelos dois». I år deltar 43 land, noe som er tangering av rekorden fra 2008 og 2011.

Island og Finland var de nordiske landene som sto på scenen i den første semifinalen tirsdag, og kun Finland ble med videre. De øvrige som gikk til finalen, var Østerrike, Estland, Litauen, Tsjekkia, Bulgaria, Albania, Israel, Kypros og Irland.

Bare Kypros foran

Ifølge oversikten til Eurovisionworld.com er bare kypriotiske Eleni Foureira og hennes «Fuego» større favoritt til å vinne enn Rybak. Han har passert israelske Netta og «Toy», som lenge var spillselskapenes soleklare favoritt.

I den andre semifinalen skal Alexander Rybak kjempe mot blant andre Danmark og Sverige. Der synger også russiske Julija Samojlova, som ble nektet innreise til Ukraina under fjorårets konkurranse med bakgrunn i Krim-konflikten.

«De fem store» i Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) – Frankrike, Tyskland, Italia, Spania og Storbritannia – går sammen med arrangørlandet rett til finalen lørdag.

Grande vil finne penger

Skulle Rybak vinne, blir NRK arrangør neste år. Det har blitt stilt spørsmål ved hvordan kostnadene ved et slikt arrangement skal bæres, men kulturminister Trine Skei Grande kan ifølge VG berolige skeptikerne.

– Jeg tror du virkelig skal klare å bryte noen barrierer for Norge og vinne, så får jeg ta jobben etterpå med å klare å finne penger til en skikkelig bra finale i Norge, sa hun i et videoinnlegg på Facebook onsdag.