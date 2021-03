Netflix vil ta knekken på kontodeling

- Et av de best brannsikrede lokalene i Trondheim sentrum

Saken oppdateres.

Blant tiltakene er en totrinnspålogging, og brukere har ved innlogging fått beskjed om at kontoen må bekreftes via epost eller tekstmelding.

– Denne testen er utformet for å sikre at personer som bruker Netflix-kontoer har tillatelse til å gjøre det, sier en representant for Netflix til den australske kanalen ABC News.

Noen brukere har fått opp meldingen: «Dersom du ikke bor sammen med eieren av denne kontoen, må du ha en egen konto for å se videre», melder BBC.

Det er ifølge kanalen ikke tatt en avgjørelse på om strømmetjenesten skal innføre denne løsningen permanent. Netflix prøver å slå ned på brukere som deler innloggingsinformasjonen sin, men det er uklart hvor mange som bryter selskapets retningslinjer.

Strømmetjenester som Netflix, HBO Go, Amazon Prime og Disney tillater brukere å opprette flere profiler for samme konto, men disse er kun ment for personer i samme husholdning.

Netflix har gjort det svært godt i en koronanedstengt verden og har flere enn 200 millioner brukere.