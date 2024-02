– Dette er det beste og viktigste jeg kan jobbe med

Antallet søkere til barnehagelærerutdanningen i Trondheim økte jevnt til det plutselig snudde i 2022. I fjor var det 288 førsteprioritetssøkere til 400 plasser på bachelorutdanningene på DMMH, 187 studenter møtte opp. På masterutdanningene møtte 80 til 110 plasser.

– Dette er kjempekritisk. Først og fremst for ungene. For hvilken effekt vil dette ha i barnehagene om få år, spør rektor Else Berit Skagen.

På landsbasis strever mange med å nå normtallet om pedagoger i barnehagen.