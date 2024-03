17.00: Appeller og kulturelle innslag på torget. Ca. 17.30: Folketoget fra torget.

APPELLANTER

Zaineb Abulsatar, palestiner, student og skribent for Aftenpostens debattside for ungdom. Hanne Charlotte Schjelderup , politisk leder for Norsk Jordmorforbund NSF. Anniken Lien Van Marion, Hovedttillitsvalgt for Fagforbundet og 2. nestleder LO i Trondheim og omegn.

FESTMØTE

18.30: Kulturtorget på Trondheim folkebibliotek. Er fredssak kvinnesak? Innlegg av sosiolog og forfatter Linn Stalsberg. Jentevakta, som er en telefon- og chattetjeneste for barn og unge, forteller om sitt arbeide.

Dans/musikk ved kurdisk kulturforening