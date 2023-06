– Kurven står der og ler av deg

Jaaaa!! Neeeeiiii..... Svosj... En svak lyd av luft som brytes, som en rovfugl som stuper etter byttet sitt. Etterfulgt av et crescendo av metall- og kjettinglyder; går den inn?? Neeiiii.. den glir av og lander nådeløst på gresset under kurven. – Når putten går ut føles det som å misse under en straffesparkkonkurranse, det gjør vondt i hjertet og føles fryktelig urettferdig. Men du har jo bare deg selv å skylde på. Sigrid Sandum er norgesmester i diskgolf fem ganger, og går en testkonkurranse på den nye NM-banen på Årsøya i Selbu.