Legger kortene på bordet: – Han var som en far for meg Foto: Rune Petter Ness

Kent Ranum har uhorvelig mange bekjente, men bare et fåtall fortrolige venner. I Ranums nettverk finner vi blant annet to fotball-legender, en TV-legende, «Mr. Sun» og to av byens eiendomsinvestorer.