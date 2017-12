Løsningen er ikke å forby alt som er moro og fint

Saken oppdateres.

Dette er en kommentar til øyelege Nils Bull sitt innlegg i Adressa 27.12.2017 som omhandler forbud mot privat oppskyting av fyrverkeri.

Han sier i sitt innlegg at det er mellom 15 og 18 øyeskader hvert år forårsaket av fyrverkeri. Det høres jo ikke bra ut, men dette er på landsbasis. Ifølge faktaopplysninger gjengitt i innlegget handler det om størstedelen moderate skader.

Jeg er enig at man bør gjøre en innsats for å unngå skader og uhell, men løsningen er vel ikke å forby alt som er moro og fint? Han sier at nyttårsaften er den vakta ingen vil ha og alle øyeleger gruer seg til. Nå vet ikke jeg hvor mange det er av disse øyelegene som jobber den vakta, men denne typer skader er vel noe som har vært i alle år og som man regner med.

Man kan jo selvfølgelig følge øyelege Nils Bull sitt råd og forby dette. Samtidig kan vi jo fortsette å forby mye annet også. Alkohol må jo da forbys - dette skaper jo betydelig mer skader enn fyrverkeri på nyttårsaften, og også ellers i året.

Hva med kirurgene som må grue seg til å gå på jobb hver gang det er is og hålke ute? De vet jo at da brekker folk lårhalser og bein over en lav sko.

Kanskje man skulle forby pinse- og sankthansbål da dette forårsaker en masse brannskader, eller bading og båtkjøring som forårsaker drukning?

Slik kan jeg fortsette til det kjedsommelige og ramse opp ting som i dagens samfunn er farlig, men vi kan da ikke forby alt sammen for det.

Hva med idretten, skal den forbys fordi vi vet at det medfører skader av både alvorlig og mindre alvorlig grad?

Tilbake til fyrverkeriet: Dette selges til 18 års aldersgrense. Da er det per definisjon voksne mennesker som handler dette. Da bør man jo også kunne ha forventninger om en viss tankevirksomhet.

Nå observerer jeg at det i år er blitt 12 års aldersgrense på stjerneskudd og diverse småtteri. Man kan saktens lure på hvem som har funnet på det.

Kanskje de har tenkt at en edru 12 -åring er like god som en beruset voksen, for jeg tror ikke det er fyrverkeriet som er problemet. Det er nok heller det at folk er beruset når dette skal skytes opp. Da skal man kanskje heller si at det ikke er lov til å håndtere fyrverkeri når man er beruset.

