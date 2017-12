Solberg må våge å si fra til Trump

Saken oppdateres.

Likevel er det selvfølgelig både riktig og viktig at de snakker sammen.

På overflaten vil nok det meste se idyllisk ut når de to statslederne møtes i Washington 10. januar. Antakelig vil de si til pressen etterpå at to nære allierte møttes til konstruktive samtaler. Norge og USA har da også så mange felles interesser at de to vil være samstemte i mye. Et fortsatt nært forsvarssamarbeid gjennom Nato og kamp mot terror er to stikkord, selv om det er nyanser i synet på hvordan forsvarssamarbeidet og kampen mot terror skal foregå.

På andre områder er avstanden så stor at det er lite håp om at Erna Solberg vil kunne påvirke presidenten i særlig grad. Det gjelder særlig klimapolitikken. Trump forkynte i sommer at USA vil trekke seg fra Parisavtalen. Senest natt til fredag avfeide han klimaproblemene i en bråkjekk melding på Twitter.

I pressemeldingen om det norske besøket fra Det hvite hus, er ikke klima nevnt som et aktuelt samtaletema. Erna Solberg vil likevel ta opp saken. Hun sa til VG at internasjonale avtaler er viktige, særlig for små land som Norge. Hun er også opptatt av at USA har en viktig rolle i å opprettholde spillereglene i internasjonale organisasjoner.

Det er viktig at Solberg gir Trump klar beskjed om dette. Han fører en mye mer nasjonalistisk politikk enn tidligere presidenter. Under slagordet «America First» forsøker han å trekke USA ut av en rekke internasjonale forpliktelser. Resultatet er at han har fått store deler av verden mot seg. Politikken han fører, er uheldig også for Norge.

Erna Solberg vil selvfølgelig holde fast ved den sikkerhetspolitiske kursen som det er enighet om i Norge. Når hun møter en så egenrådig statsleder som Trump, må hun likevel heve røsten. Presidenten må få beskjed om at USA beveger seg i en retning som møter motstand, også i land som står supermakten nær.