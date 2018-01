Rævafotball for framtida i flott digital ordbok for alle

Onsdag ble det lansert et gratis digitalt oppslagsverk som er et fantastisk hjelpemiddel for folk flest og for alle med interesse for det norske språk spesielt. 20 års arbeid, til rundt 100 millioner, låter som kostbart arbeid for ei ordbok nå til dags, men Naob, eller Det Norske Akademis ordbok bør bli folkelesning til nytte og glede for svært mange i lang tid framover.

Naob er gratis og lett tilgjengelig på pc, smarttelefon og nettbrett(Naob.no). Den byr på over 200 000 oppslagsord og 300 000 eksempler på bruk av nye og gamle ord i litteratur og medier. Naob er en modernisering og oppdatering av Norsk Riksmålsordbok, utgitt i fire bind fra 1937–57, med to tilleggsbind i 1995. Det nye oppslagsverket dekker bokmål og riksmål, men framstår i alle betydninger av ordet som en kraftig modernisering av den gamle riksmålsordboka.

Det er ikke bare framtida som er digital, men også samtida. Skulle bokverket blitt utgitt på papir, ville det fylt 12 bind. Nå er referanseverket for norsk språk bare tastetrykk unna. Unge som gamle bør finne ord, uttrykk og forklaringer til nytte, inspirasjon og kanskje ergrelser. Adjektivet «serr» er for eksempel med, forklart som slang for seriøs, og vist til i eksempelet: «Han gikk ut naken midt på natta. – Serr?! (Skam Sesong 3, episode 9)».

Ordboka tilbyr en oppdagelsesreise i det norske språk, med saftige geografiske smakebiter fra hele landet. Sett fra Trøndelag er det mulig å finne fornøyelig språklig dybdekunnskap om ord som bætterdø, sodd, heimbrent og goddæmt, selv om toillsjur dessverre mangler foreløpig.

Av nyere trønderske ord som med Naob offisielt har blitt en del av det norske språk, er rævafotball. Det er oppført som: «substantiv, første gang brukt av Rosenborg-trener Nils Arne Eggen om Moldes spill etter at Rosenborg tapte for Molde i semifinalen i cupen i 1994». Vi håper og tror at ordboka viser seg som en verdifull investering i noe av det aller viktigste i norsk kultur: språket. Kanskje vil også ordboka bidra til å begrense utbredelsen av rævafotball – på banen.

