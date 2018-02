Vi går med stygge sko og tror at vi er fine

Politimann siktet for motarbeiding av vitner varetektsfengsles i to uker

Saken oppdateres.

Hva er noe av det mest trendy du kan ikle deg til våren. Jo, legglangt foldeskjørt og klumpete joggesko. Er du ikke modellen og -tynn, vil du fort seg ut som dronningmoren på sopptur i dette antrekket. Men av en eller annen grunn kjøper vi det likevel, og synes vi er fine når vi ser oss i speilet.

Danske motebloggere har gått med, og reklamert for, New Balance-joggesko temmelig lenge nå. Gjerne til skjørt og kjoler. Skoene faller inn under kategorien bestefar-sko, og er topp mote for tiden. Et behagelig og temmelig unett fottøy som på snodig vis plutselig blir kult bare mange nok går med dem. Det som noen år siden var forbeholdt onkel Gudmund på handletur til kooperativen, er i dag helt gangbart når du skal ut på byen og drikke cocktails.

Trendnisser med den tjukkeste lommeboka, kan investere (!) i det spanske motehuset Balenciagas joggesko-utgave, Triple S. De koster drøyt 5000 kroner, og ser ut som de har plass til et par, tre innleggssåler. Ikke minst; de kommer ferdig møkkete i skoesken. Motescenens «it-jenter» har for lengst lagt sin elsk på disse flytebryggene av noen sko.

Og nå som vi trodde at Crocs var nedgradert til praktiske hyttesandaler, viser det seg at det utskjelte fottøyet i stedet har nådd nye høyder. Nok en gang er det Balenciaga som har slått til, og under moteuken i Paris viste de fram sin platåsko-variant som er et samarbeid med Crocs. Luksusutgaven koster 6500 kroner, og ble utsolgt før det kom i butikken.

Uggs er kanskje den styggeste skoen som har holdt ut lengst i Norge. De tøffellignende saueskinnsskoene er brukt av australske bølgesurfere siden 60-tallet. Fenomenet ble adoptert av amerikanere på vestkysten på 70- og 80-tallet, før hollywoodkjendiser begynte å gå med Uggs på 90-tallet. I Norge ble skoene kjempepopulære i 2004 før de ble kopiert i hjel og ble skikkelig «ut». Uggs har likevel greid seg, og i dag er fortsatt populære. For min egen del ble Uggs redningen da jeg skulle inn på en fancy hotellrestaurant i Sierra Nevada for ti år siden. Som (naiv) nordmann hadde jeg dratt på fjelltur med joggesko og turbukse, men en slik bekledning var ikke tillatt til middag på femstjerners fjellhotell. Heldigvis hadde jeg et par nyinnkjøpte Uggs i sekken, og portieren lot meg komme inn. Uggs var åpenbart gangbar kleskode og mer glamorøst enn joggesko. Rent objektivt så jeg imidlertid ut som en hjemløs «bag lady».

Ironisk nok er også klumpete snøresko med traktorsåler som er trendy nå. De ligner på fjellsko, og kan brukes til «alt» – også pels og miniskjørt. Det svenske motehuset Acne Studios har en versjon av de transparente badesandalene som barn har brukt i et par generasjoner nå. Jeg syntes ikke de var stilige som unge, og jeg synes ikke voksenversjonen er stort bedre. Men bare vent – snart går jeg rundt med sokker i plastsandalene og tror jeg er gatesmart-kul.

For det er akkurat det som kjennetegner motebildet. Blir du eksponert for en stil eller et plagg mange nok ganger, blir stygt plutselig fint. Neongule sokker, strekkbukse og greske snøresandaler – alt går i motegrisen. Produktplassering hos kjendiser, bloggere og mote-influensene bidrar til å markedsføre det glade budskap. Verden vil bedras – og snart går jeg til innkjøp av Moonboots.