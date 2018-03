Skal vi ta en sexpause og tenke oss om?

Søviknes: Det er klart at klimaet internt i Frps maktkamp var så hardt at vi nok mistet litt av det menneskelige perspektivet

I årevis har vi fått ørene tutet fulle med at sex er sunt og godt. Vi skal helst ha sex til frokost, lunsj og middag, og det er lurt å starte tidlig for å få et avslappet og naturlig forhold til denne gaven menneskene er velsignet med. Sex er like viktig som mat og drikke, står det i avisene.

Det må bety at det er temmelig prippent å si nei takk når muligheten byr seg. Det gjelder å lære seg teknikken og sette i gang, for sex er kåthet og glede. Vi har ikke snakket så mye om at det også er sorg og tragedie.

Seksualitetens mørke sider har vi til gjengjeld fått ettertrykkelig demonstrert de siste månedene. Metoo-avsløringene har vist oss at sex kan gjøre vondt. Først og fremst for de som er blitt utsatt for seksuelt press, men også for gjerningsmenn som altfor sent forstår at de har oppført seg som idioter.

Innerst inne har vi alltid visst at sex slett ikke er enkelt. Vi har bare ikke villet snakke så mye om det, for den seksuelle frigjøringen har vært viktigere. Derfor har NRK vist oss erigerte peniser i nærbilde og drevet teknisk sex-opplæring i beste sendetid.

Statskanalen har sett det som en viktig oppgave å fortelle ungdommen at det gjelder å holde på. TV-serien «Trekant» viste oss at fetisjer, gruppesex og alle slags seksuelle aktiviteter er helt naturlig. At sex først og fremst handler om følelser, var det ikke så nøye å minne de unge seerne om. Samtidig har norske kvinner kastet seg over «Fifty Shades of Grey»-bøkene og fråtset i sexskildringer der håndjern, pisk og kjetting er sentrale ingredienser.

Alle slags medier har i årevis vært fulle av gode råd om hvordan vi får et bedre sexliv. Bare noen få har antydet at det kanskje er blitt i meste laget. Hvordan vår seksualiserte kultur påvirker unge jenters selvbilde, er heldigvis blitt diskutert, og alle beklager at små jenter får tilsendt nakenbilder på sosiale medier. Men ingen vil framstå som moralister.

Nå høres jeg kanskje ut som en inntørka puritaner og må gjøre oppmerksom på at jeg synes sex er noe av det fineste livet har å by på. Siden sex også er vanskelig, er det dessuten sunt å snakke om sex på en mest mulig åpen og avslappet måte. Problemet er at den seksuelle åpenheten er blitt ensidig og nærmest påtrengende. Sex handler ikke bare om kjønnsorganer i bevegelse, jakten på superorgasme og antall samleier i uka.

At sex handler mye mer om følelser enn om teknikk, er blitt et tema først de siste månedene. Metoo-kampanjen har vist oss at menn med makt har oppført seg uakseptabelt overfor kvinner.

Vi har sett det i mediebransjen, på kultursektoren og ikke minst i politikken, der ledelsen i alle partier har mottatt varsler om seksuell trakassering. De verste enkelthistoriene har foregått i Unge Høyre og Frp. De siste dagene har Adresseavisen avslørt at det var en ukultur også i AUF, i hvert fall for en del år tilbake. Dessverre er det all grunn til å tro at det samme har skjedd i mange andre miljøer. Det er fare for at vi bare har sett toppen av isfjellet.

Mennene det er snakk om, har gått over grensen. Det finnes ingen unnskyldning for at de har misbrukt sin makt overfor unge jenter. Men måten vi mennesker oppfører oss på, er påvirket av den kulturen vi lever i. Sexmaset vi blir utsatt for overalt, gir både menn og kvinner beskjed om at du må ha et aktivt sexliv for å bli ansett som vellykket. I en slik kultur blir det vanskelig å si nei.

Dessuten er det smigrende å være ettertraktet. Når noen vil ha sex med deg, betyr det at du er attraktiv, at du blir sett, kanskje av noen som er større og mektigere enn deg. I noen miljøer kan det ha blitt slik at sex «hører med», og at det er upassende å si nei, selv om du går på tvers av dine egne følelser når du sier ja.

Slikt kan gjøre vondt, i mange år etterpå.

Når en kampanje blir så massiv som metoo, er det fristende å forsøke å nyansere og kanskje til og med forstå de som har gått over grensen. I dette tilfellet lar det seg ikke gjøre. Wencke Mühleisen har rett når hun karakteriserer det som har skjedd som rent maktmisbruk. Etter over 40 år med likestillingskamp skulle vi kanskje tro at vi menn hadde lagt slikt bak oss, men metoo viser noe annet.

Mektige menn har alltid vært seksuelt aktive. Det kan ha sammenheng med at den som søker makt, har et stort behov for å bli bekreftet og beundret. Den som blir beundret, får «draget på damene». Mektige menn kan bli så høye på seg selv at de tror de kan oppføre seg som de vil. Det er fristende å omskrive et folkelig uttrykk: Når mannens kjønnsorgan er erigert, er halve vettet borte. I mange tilfeller viser det seg at hele vettet har vært borte.

Mektige menn kan dessuten vise til evolusjonspsykologer som mener det nærmest er en naturlov at unge kvinner blir tiltrukket av eldre menn med makt og penger. En slik tiltrekning finnes, men metoo har vist at det ikke er lurt å utnytte den. Vi lever ikke lenger i steinalderen.

Metoo er et vannskille i forholdet mellom kjønnene. Spørsmålet er om det vil vare. Jeg velger å tro det. Metoo går ikke over med det første. Mektige menn vil ikke lenger bli beundret for at de feier over unge kvinner. Når de mektige mennene merker at de ikke lenger blir møtt med beundring, men med forakt, vil de endre oppførsel.

Jeg spør i overskriften om vi skal ta en sexpause. Jeg tror heller vi skal nyte seksualiteten i fulle drag – men ikke bruke seksualiteten til noe annet enn det den er: En nytelse som vi bare har fullt utbytte av når kjønnene er likeverdige.