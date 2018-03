Listhaug ødelegger både for regjeringa og seg selv

Når selv sindige høyrefolk tar til tastaturet i nødverge, bør hun innse at hun har gått for langt

At det igjen stormer rundt justisminister Sylvi Listhaug, er like uventet som snø i mars. I den norske politiske debatten er hun en vandrende rød klut. Som regel synes jeg Listhaugs utspill får mer oppmerksomhet enn de fortjener. Ikke sjelden synes jeg også hun får ufortjent mye pepper. Hennes mange kritikere elsker å tolke henne i aller verste mening. Hadde flere av de tidligere uttalelsene hennes kommet fra en annens munn, ville de med høy sannsynlighet blitt møtt med et skuldertrekk. Hun er en rød klut som de fleste har sterke meninger om.

Denne gangen har kritikerne grunn til å bruke utestemme. Listhaug overgår seg selv og tøyer strikken for hva en statsråd kan tillate seg. Facebook-innlegget der hun skriver at «Ap mener at terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet», er ufint og respektløst. Når hun i tillegg skriver LIK OG DEL som om det var et hyggelig kjedebrev, blir det nesten pubertalt. Listhaug er egenrådig, men når selv sindige høyrefolk tar til tastaturet i nødverge, bør hun virkelig tenke seg om.

Det er en forsøpling av politikken å tilegne politiske motstandere andre meninger enn de har. Dette er en øvelse Listhaug slett ikke er alene om. Hun er selv en politiker som stadig tilegnes de verste holdninger og motiv av sine motstandere. Det forsvarer likevel ikke hennes smakløse angrep på Arbeiderpartiet. Vi må kunne forvente mer fakta og anstendighet i debattene av statsråder enn av andre.

Selv om Ap (i likhet med den øvrige opposisjonen) stemte imot forslaget om at Justisdepartementet kan ta fra fremmedkrigere pass og statsborgerskap uten å gå via domstolen, betyr selvsagt ikke det at Ap bryr seg mindre om nasjonens sikkerhet enn om terroristene. I tillegg til å være uetterrettelig så skygger det for en viktig debatt. Grensene mellom rettssikkerhet og innbyggernes trygghet er en av mange krevende dilemma i vår tid.

Listhaug er unektelig en dyktig politiker. Hun snakker så folk forstår og appellerer til mange som kanskje ikke har så stor tillit til politikere. Hun er ekstremt populær blant Frp's velgere og har en egen evne til å skape engasjement og debatt. Med de kvalitetene kan hun nå helt til topps i partiet. Men hun må ta et valg. Hun kan ikke både være en ansvarlig statsråd og en slags oppvigler. Det betyr ikke at hun trenger å være en grå A4-politiker som aldri utfordrer. Listhaugs direkte og uredde tale er hennes varemerke. Men hun, som alle andre, må i større grad tenke gjennom hvordan hun uttaler seg dersom hun skal være statsråd.

Nå setter hun sin sjef Erna Solberg og regjeringa i en vanskelig situasjon. Det blir komikveld dersom andre regjeringsmedlemmer i sak etter sak må ta avstand fra hennes uttalelser. Statsministeren er usedvanlig lojal med sine statsråder og det skal mye til før hun irettesetter dem. På mange måter er det en god egenskap, men det kan både misbrukes og snus til å bli en svakhet. Det er begrenset hvor mange slike saker Solberg tåler før regjeringa mister autoritet. Det burde også bekymre Frp-ledelsen.

Et spørsmål Frp burde spørre seg, er om de holder seg med gode nok rådgivere. Stjørdalingen Espen Teigen har i flere år vært Listhaugs nærmeste rådgiver og SoMe-ekspert. Han har visstnok mye av æren for hennes gjennomslag på Facebook. Han er en mester i å snekre sammen statusoppdateringer som deles og skaper debatt. Spørsmålet er om det er dette Listhaug trenger mest av alt nå. Ønsker hun først og fremst å være en provokatør, så er vel svaret ja. Ønsker hun å bli en viktig politiker, så er svaret et annet. En så retorisk sterk politiker som Listhaug kan lett få fram standpunktene sine på en mer elegant måte. Hun kan utmerket godt skape debatt om viktige spørsmål, inkludert innvandring, uten å ty til vulgære og ufine virkemidler.

En valuta i politikken som det sjelden snakkes om, er respekt. Man kan respektere motstandere med de mest divergerende politiske syn, det handler mest av alt om bruk av argumenter. Respekt lønner seg nesten alltid: Politikere som blir respektert av sine motstandere, har mye lettere for å få gjennomslag for sin politikk.

Om ikke annet burde det inspirere Listhaug til å legge om stilen.

