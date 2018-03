Lærdommen etter Listhaug

Saken oppdateres.

Nok en gang har urokråka Sylvi Listhaug gjort det vanskelig for regjeringen og statsminister Erna Solberg. Justisministeren har gjort det til et kunststykke å balansere sine provoserende utspill på en knivsegg. Denne gangen gikk hun langt over streken. For en uke siden skrev Listhaug på Facebook at Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. I etterkant har debatten rast og mange ble såret av ministerens ufølsomme utspill. Slik kan rett og slett ikke en justisminister holde på.

Det har åpenbart vært vanskelig for Listhaug å innrømme, men torsdag måtte hun altså beklage overfor Stortinget. Det skjedde etter at opposisjonen fremmet et såkalt daddelforslag, den sterkeste kritikken Stortinget kan gi uten å fremme mistillit. Det skjedde sist mot Listhaugs forgjenger Anders Anundsen i asylbarnsaken.

Først på fjerde forsøk klarte Listhaug å gi en uforbeholden unnskyldning. Det tok sin tid før det ble ryddet opp, men både statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Jan Tore Sanner ga en tydelig og troverdig unnskyldning på vegne av regjeringen. Hva som har skjedd på bakrommet kan vi bare spekulere i. Hele Listhaugs opptreden tyder på en meget motvillig retrett. Det er uansett svært oppsiktsvekkende at en statsråd for første gang får en slik kritikk for en uttalelse i sosiale medier. Det viser at vi lever i en helt annen virkelighet. Men statsråder snakker alltid på vegne av regjeringen, også på Facebook.

Nå er det tid for å se framover. Regjeringen tåler ikke mange flere runder som dette. Det svekker både regjeringen og ikke minst statsministerens autoritet. Det må Frp's ledelse og Sylvi Listhaug merke seg. Dersom det er viktigere for Listhaug å samle velgere gjennom provoserende utspill enn å være en god justisminister, så bør hun heller forlate regjeringen.

Det er imidlertid lærdom å hente for flere i denne saken. For det første så er det ikke bare Listhaug som tilegner andre holdninger og meninger. Det er svært utbredt i politikken, og er noe folk bør slutte med. Dernest er det alltid lurt å be om unnskyldning når man har gjort noe dumt. Men det lille, men vanskelige ordet «unnskyld» er lite verd dersom man ikke viser at man mener det.