Folk kan ikke tvinges til digital kontakt

Nå har Klæbo bestemt seg for hvilket lag han vil gå for

Saken oppdateres.

Høyres digitaliseringsutvalg foreslår at all kommunikasjon med myndighetene skal være digital innen 2025. - Det som måtte være igjen av analog kommunikasjon med det offentlige, skal lukes helt bort. Det tror jeg er realistisk, sier utvalgets leder Peter Frølich til NTB. Om mindre enn sju år skal det altså ikke være mulig å finne fram penn og papir og sende et brev til skattemyndighetene.

Når Høyre behandler dette forslaget under sitt landsmøte kommende helg, bør de si nei. Vi støtter fullt ut at mulighetene for digital effektivisering skal utnyttes så godt det lar seg gjøre, men alle norske borgere må ha muligheten til å holde kontakt med myndighetene på enklest mulig måte.

LES OGSÅ: Høyre foreslår også forbud mot prisdiskriminering i butikkene

Om sju år vil det fortsatt være svært mange nordmenn som ikke behersker den digitale teknologien godt nok til at det vil være enkelt for dem å kommunisere digitalt.

Mange yngre synes de offentlige, digitale verktøyene er tidkrevende og lite brukervennlige, og et stort antall eldre har et anstrengt forhold til den nye teknologien. Det vil være bra om de lærer seg å beherske teknologien, men vi kan ikke forlange det av alle. Mange eldre føler de blir satt på sidelinjen og lite verdsatt. Det er politikernes oppgave å bekjempe denne utviklingen, ikke forsterke den.

Norge er i dag verdens mest digitaliserte samfunn, og mange opplever at de står på sidelinjen. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at over 400 000 mennesker føler seg utenfor på grunn av teknologiutviklingen. DNB har tatt konsekvensen av dette og har nå gitt opp å få alle sine kunder til å bruke digitale banktjenester.

LES OGSÅ: Digital etterretning den største trusselen mot Norge

Vi er enig med Høyre i at de offentlige utgiftene må reduseres og at digitalisering er et verdifullt virkemiddel for å oppnå det. Men partiet som ellers er opptatt av individenes valgfrihet, bør begynne i motsatt ende. I stedet for å tvinge samtlige nordmenn til å kommunisere digitalt, bør Høyre ta initiativ til at de offentlige, digitale plattformene blir så gode at det blir fristende å bruke dem. I dag er det ikke slik. Også dyktige databrukere oppfatter dem som lite brukervennlige.