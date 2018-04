Derfor slutter vi ikke å mase om den grisemeldinga i Sp

Saken oppdateres.

Avsenderen

Det er ingen hvem som helst som var samlet på hytta i Åre kommune, rett ved grensa mellom Sverige og Trøndelag. I tillegg til Sp-nestleder Ola Borten Moe var det de to mektigste Sp-ordførerne i Trøndelag, Bjørn Arild Gram og Ivar Vigdenes. I tillegg var fylkesvaraordføreren, fylkessekretæren, rådgiveren og flere tidligere Sp-statssekretærer tilstede. Flere har vært ledere av Senterungdommen. Kall det gjerne makteliten i Trøndelag Sp. I tillegg til å være nære politiske allierte er de også en kameratgjeng som gjør sosiale ting sammen, inkludert å dra på hyttetur. Det sier noe om kraften i et slikt maktnettverk. I Senterpartiet blir det sagt at "trøndermafiaen" kan ingen partileder ha mot seg. Én person har erfart nettopp det. Liv Signe Navarsete.

Mottakeren

Det er under alle omstendigheter forkastelig å sende en slik melding. Det er likevel ekstra ille når den gikk til Liv Signe Navarsete. Det er vel kjent at hun lå i en intens maktkamp med Ola Borten Moe, en kamp hun tapte i 2014. Det er heller ingen hemmelighet at Borten Moes støttespillere brukte ganske ufine metoder for å bli kvitt Navarsete. Blant annet tok Stjørdals-ordfører Ivar Vigdenes initiativ til et såkalt trønderopprør mot Navarsete. I et brev underskrevet Sps 14 ordførere i Trøndelag ba de innstendig Navarsete om å trekke seg og ramset opp hennes dårlige egenskaper. - Jeg er veldig lei meg for at dette er gjort offentlig. Det var aldri meningen, uttalte Vigdenes etter at brevet i sin helhet ble lekket til mediene. Navarsetes støttespiller Steinar Ness beskyldte senere Vigdenes og Borten Moe for intrigemakeri og kuppforsøk. Det er mange sider av den konflikten, men den stygge meldingen til Navarsete skjedde ikke i et vakuum.

Partiets elendige håndtering

Da metoo eksploderte i norsk politikk, var Senterpartiet raske til å slå fast at slikt hadde de ikke hørt om her. Da er det all grunn til å bli skeptisk. Med god grunn, skulle det vise seg. Varslet fra Navarsete hadde partisekretæren «glemt». Partiet hadde heller ikke gjort store anstrengelsene med å finne ut av saken. Vedum hadde «tatt et par telefoner». Etter å ha tatt de telefonene har Vedum vært påfallende fraværende i håndteringa av saken. Ikke alle som var tilstede på den famøse gutteturen, er heller blitt kontaktet av partiet. Det er lett å mistenke at den trakasserende meldingen ikke ble tatt på særlig stort alvor. Hvis partiet og de involverte tar dette like alvorlig som de nå gir uttrykk for i mediene, er det rart at det ikke skjedde FØR dette ble en mediesak. Eksempelvis kunne telefonens eier Morten Søberg vurdert å anmeldt identitetstyveriet for å få litt fortgang og en profesjonell hånd på etterforskningen.

Kollektivets ansvar

Festdeltakerne har alle bedyret sin uskyld. Den ene mer uskyldig enn den andre. Det er litt som i et klasserom. Når ingen tar på seg ansvar, blir læreren satt sjakk matt. Det er lett å tenke at en slik melding sendes ikke ut av det blå. Basert på svogerforskning er det lett å forestille seg at Navarsete har vært et tema, og at noen har steglet opp hverandre. Slik unger ofte gjør når de gjør rampestreker. De færreste gjør det alene. Samtidig vet ingen hva som egentlig har skjedd. Det kan selvsagt også være slik de implisitt hevder: At en person alene har utført handlinga og satt de andre i en svært vanskelig situasjon. Skal man i en situasjon der alle nekter la alle gå fri? Eller skal man komme til bunns i saken, koste hva det koste vil? Svaret er ikke gitt. Tidligere Sp-leder Åslaug Haga tok saken et skritt lenger da hun fredag kveld oppfordret partiet til å suspendere alle festdeltakerne fram til sannheten kommer fram.

Varsleren

Liv Signe Navarsete er helten i denne historien. Det må ha vært mest fristende å tie om en så pinlig og ekkel melding. Ikke minst etter hennes opplevelser i partiet, og den lunkne mottakelsen varslet hennes fikk. Hun har ikke selv gått til mediene, men har kommentert den ærlig og oppriktig da det ble en sak. – Jeg har ingen tro på at det var noen som var ute etter sex med meg, for å si det sånn, he-he. Jeg opplevde det som at de bare ville minne meg på at jeg var en dritt, uttalte Navarsete. Selve kjernen i metoo handler om at man som kvinne som opplever ubehageligheter ikke skal legge det på seg selv. Det har alt for mange gjort før henne. Noen av reaksjonene jeg har fått på denne saken, vitner om at det er mange rare holdninger ute og går: «Hvorfor i alle dager skriver dere i media side opp og ned om en uskyldig fyllemelding?». «Navarsete skal være glad noen har lyst på henne. Høhø.» Nettopp. Derfor slutter vi ikke å mase om den grisemeldinga.