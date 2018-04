Nytt torg etter altfor lang nøling

- Jeg så ikke for meg Highasakite som et band det er gøy å skrive sladder om 0

«Hvem skulle tro at vi i 2018 kom dit at trønderrock og trønderfest må forsvares mot norske politikere?»

Arbeidet skal være ferdig til sommeren 2020 og vil ikke føre til noen dramatisk endring av den store møteplassen i byens sentrum. Torget får et nytt dekke i naturstein, det skal bygges permanente møbler i granitt, og det skal plantes trær som skal myke opp den store, åpne flata.

Det som skal skje, er mer en ansiktsløftning enn en ombygging. Men tegningene ser innbydende ut. Trær og benker er beskjedne tiltak, men det vil antakelig føre til at det blir mer fristende å oppholde seg på den store, åpne plassen.

Før det står ferdig, er det umulig å si med sikkerhet hvordan publikum vil ta imot det nye uterommet. Men mye tyder på at det nye Torget blir mer attraktivt enn det gamle. Det vil i så fall være en fordel for aktiviteten i hele Midtbyen. Prisen blir på nærmere 400 millioner kroner, inkludert de arkeologiske utgravningene som er gjort. Årsaken til at det koster såpass mye, er at det nye dekket er stort og holder høy kvalitet. Vi tror disse pengene er en god investering på lengre sikt.

Selv om vi nå bør se framover, må vi likevel minne om at Torget er blitt liggende urørt altfor lenge. Helt siden tidlig på 2000-tallet er det blitt gjentatt til det kjedsommelige at «nå må noe gjøres med Torget». En rekke planer er blitt lagt fram og deretter lagt i skuffen igjen. Mange millioner kroner er blitt brukt på arkitektkonkurranser, planlegging og utredninger.

Allerede i 2007 vedtok bystyret at resultatet av en arkitektkonkurranse skulle være utgangspunktet for det nye Torget. Ingenting skjedde. Tre år senere ville ei gruppe næringslivsfolk bidra med 50 millioner kroner til et nytt torg. Mange husker nok diskusjonen om «filleryene» som ble foreslått. Heller ikke dette prosjektet ble videreført.

Etter altfor mange år med nøling og mangel på handlekraft, håper vi historien får en lykkelig slutt sommeren 2020.