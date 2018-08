- Det er en lang tradisjon for Oslo-forakt i dette landet

Jeg må tilstå at jeg har litt sans for enkelte Frp-politikere

Det sier kommentator Terje Eidsvåg i denne utgaven av Adresseavisens podkast «OmAdressert.» Han understreker likevel at Oslo-arrogansen finnes, og er et problem.

Bakgrunnen for Oslo-debatten i denne ukas podkast er at politisk redaktør i Adresseavisen, Tone Sofie Aglen, denne uka skrev en kommentar der hun tok et oppgjør med alle som drar Oslo-kortet i den norske debatten.

- Hei alle samfunnsdebattanter utenfor ring 3. Å dra Oslo-kortet i tide og utide er bare en fordumming av debatten, skrev Aglen.

Hun mener angrepet på Oslo-eliten i debatter som regionreformen, rovdyrforvaltningen og politireformen i for stor grad preges av salver om at dem i Oslo ikke skønner noen ting.

- Jeg tror det er en fordumming av debatten, og de som bruker slike argumenter gjør seg uinteressante som debattanter. De bør bruke andre argumenter i stedet for å nøre opp i mostsetninger om at det i Oslo bor en elite som ikke skjønner noen ting, mens det på bygda bor ordentlige folk som forstår hvordan det er, sier Aglen i ukas «OmAdressert».

Bompengemotstanden vokser over hele landet, og denne motstanden opptar vårt faste podkastpanel. Nå mobiliseres det over hele landet mot nye bompengeprosjekter. Vårt panel er opptatt av om det er mulig å tenke seg en utvikling med færre biler uten at det samtidig settes opp bommer for å begrense biltrafikken.

Denne uka døde Adreseavisens tegner JanO, og i denne podkasten får du høre mer om hva våre podkastere mener han har betydd for Adresseavisen og den offentlige debatten.

Sommeren i Trøndelag og Trondheim har vært spekket med kulturelle arrangement, i denne utgaven av «OAdressert» oppsummerer vi hvordan ulike festivaler, konserter og spel har vært.

