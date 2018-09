- Det blir et tett race i kampen om Trondheim

Dømt for å ha stjålet sykler for hundretusener av kroner

Saken oppdateres.

Erna Solberg og Høyres ordførerkandidat i Trondheim, Ingrid Skjøtskift, legger nå planer for å overta makten i Trondheim som de mistet ved kommunevalget i 2003. Statsministeren er på en storbyrunde til Oslo, Tromsø, Trondheim og Bergen for å motivere sine partifeller i kampen om storbyene nå ett år foran valget. Hun har tro på at et skifte i det som har vært de rødgrønnes utstillingsvindu nå er mulig.

- Det blir tett, men vi har en god kandidat og et godt lag. Høyre er godt forberedt til å overta roret. Også er det mitt inntrykk at det er litt mindre god stemning på den andre siden av politikken her i byen. Det trengs noen som har litt andre ideer, sier Erna Solberg.

I Trondheim møtte «OmAdressert» henne i toppen av Tyholttårnet for å snakke om kampen om Trondheim, personfokus og konflikter i norsk politikk og hvilke oppgaver den nye regionreformen vil by på for de nye regionene.

Du kan høre denne utgaven av «OmAdressert» ved å klikke på denne lenken, eller på bildet nederst i denne artikkelen.

Bruker du iTunes så finner du «OmAdressert» ved å klikke på denne lenken.