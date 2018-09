Der ingen skulle tru at nokon hadde sex

Over 150 arrangementer i Trondheim fredag: Her er høydepunktene under årets Kulturnatt

Vi som jobber i mediebransjen, ser at publikum trekkes mot nyheter hvor leserne kan puste lettet ut over at det ikke er de som har havnet i uføre. Eksempelvis «Paret hadde nettopp kjøpt en husdrøm til åtte millioner kroner da de oppdaget rotteinvasjonen». Samtidig liker leserne gladnyheter der de virkelig skulle ønske at det var dem det handlet om, nyheter av typen «Trønder spilte Vikinglotto for første gang i sitt liv – vant åtte millioner kroner».

Tv-høsten byr på begge kategorier.

For å ta det første først. «Ex on the beach», den norske utgaven av en britisk realityserie med samme navn. Serien sendes på Discoverys strømmetjeneste Dplay og tv-kanalen Fem. Som tidvis seer av «Kardashians» (for noen bortskjemte rikmanns-naut) er jeg åpen for tanketom trash-pute-tv og stakk derfor innom denne nykomlingen.

Konseptet er ekstremutgaven av «Paradise Hotel». Du vet, TV3-programmet der man lager underholdning ut av en bøling unge mennesker med lav allmennkunnskap og høy rumpe. De får sol, alkohol og basseng, og vips så får vi krig og kjærlighet marinert i rom & Cola.

«Ex on the beach» ble åpenbart nødt til å ta'n litt lenger for å tjene penger. Her er det gruppesex og nakne kropper mer enn noen gang. Det kan virke som om deltagerne har fått beskjed om at det aldri kan bli for mye bitching, kjefting og moralsk forfall. Innimellom kommer det nye deltagere, de er ekskjærester som skal sprite opp stemningen. Vi snakker her om gamlekjærester i videste forstand. Eksempelvis en fyr (var det Geir eller Gudmund? Samme det.) som du sølte dressing på en sein natt i køen på McDonald's og som du valgte å bli med hjem. Nå dukker sannelig eksen Geir opp på stranda i Mauritius.

Discovery har tydeligvis fått det de håpet på. Programmet har slått til med et smell, første episode fikk hele 237 000 seere på Dplay under en uke, et høyt tall for denne type programmer.

En viktig mekanisme som nok trekker seere, er publikums «takk og pris for at det ikke er jeg som tasser rundt med rumpa bar og oppfører meg som en degenerert apekatt – på tv». Det er mange av oss som sier og gjør mye dumt her i livet, men lykkeligvis er vi ikke så teite at vi frivillig lar oss kringkaste mens vi ligger bedende på en solseng: «Kjære Gud, send oss en selvsikker mann som er ålreit mot andre, som viser sine medmennesker respekt – og som er dritbra i senga». Ille.

I denne sammenhengen befinner jeg meg selvsagt i Tante Brun-segmentet, altså en muggen gammel kjerring som «Ex on the beach» ikke er ment for. Helt riktig dét. Jeg zapper heller over til gamle sjelers favorittprogram, nemlig dokumentarserien «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu».

NRK-programmet hadde sesongpremiere denne uka, og åpningen kunne ikke blitt bedre. Mens jeg halvt ligger i sofaen med et glass kartongvin, blir jeg varm i hjertet av å se første episode om Svein og Synnøve som lever det gode og langsomme liv på vakre Tussøy, ytterst i Kattfjorden i Nord-Troms. Der bodde Svein alene før vestlendingen Synnøve kom rekende for noen år siden. Paret vandrer rundt i bevernylondress og er fortsatt nyforelsket. Dagene går med til å strikke litt, pusse på en båtmotor eller snekre på en ny bod. Over en solid fiskemiddag og et glass med vin, pleier de hverdagsromantikken. Null stress. Null silikon. Og ingen ekser dukker opp på den hvite sandstranden og forpurrer forholdet.

Jeg har sett «Der ingen skulle tru …» siden de første programmene i 2002. «Skulle ønske det var meg», hender det at jeg tenker når jeg ser mennesker som velger et liv på en isolert fjellgård eller en øde øy. Strevsomt kan det nok være, men det må være godt å leve i pakt med naturen, fjernt fra Bolia-sofaer og prestasjonsjag.

Når det er sagt, er det vel mange tv-seere der ute som priser seg lykkelig for at de ikke tusler rundt med busserull på en fjellhylle. Rulle rundt i syndens pøl på en øy i Det indiske hav derimot, dét kunne de tenke seg.

