Ser frem til duellen mellom Ottervik og Skjøtskift

Saken oppdateres.

Denne uka ble det klart at ordfører Rita Ottervik ønsker å være Aps ordførerkandidat for femte gang. Hun har ventet lenge med å svare nominasjonskomiteen, men denne uka innkalte hun til pressekonferanse for å si at hun er motivert for fire nye år. Vårt panel ser frem til en ordførerduell mellom de to ordførerkandidatene, men er litt bekymret over at valgkampen neste år kan bli krassere og mer personfokusert enn godt er.

Det er ett av temaene når Tone Sofie Aglen, Terje Eidsvåg og Harry Tiller oppsummerer nyhetsuka i denne episoden av «OmAdressert.»

NTNU har fått kritikk for sin nye reklamekampanje «Challenge Everything» og det opptar også vårt panel.

Regionreformen skaper stadig nytt bråk, nå kommer snart regjeringens liste over hvilke oppgaver de nye regionene skal ta ansvaret for. Men på alle fronter kjempes det mot å flytte makt. I denne utgaven av «OmAdressert» får du vite mer om hva våre podkastere tror om reformens fremtid.

Den amerikanske psykologen Jordan Peterson har skrevet bok om hvordan du gjør livet ditt bedre, turnerer med sine livsstilsråd for fulle hus og provoserer venstresiden. Hva gjør at denne mannen treffer så mange, og provoserer andre?

Du kan lytte til denne utgaven av «OmAdressert« via denne lenken, eller ved å klikke på bildet nederst i saken.

Bruker du iTunes, så finner du «OmAdressert» her.