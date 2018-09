Petra on the beach

På jakt etter et navn med gammel tradisjon i Norge? Her er nesten 200 navnetips til deg.

Endelig er det tegn til at gruppen som stadig får kastet puter etter seg (for å ha under armene) – barn og barnefamilier – møter forsiktig tilbakeslag i underholdningsindustrien. De siste tiåra har det vært massiv barnifisering av kultur for voksne, fra den den unge Fleksnes og Olsenbanden junior til unge Sherlock Holmes. Nesten alt skal tilpasses barnefamilier. Hva blir det neste - ei ekstra ferieuke?

Denne helga er det norsk premiere på kino på en film hvor pendelen endelig har svingt. I «Kristoffer Robin og Ole Brumm» møter vi den vesle gutten Kristoffer Robin 30 år etter, som sliten småbarnsfar og effektiviseringskonsulent. Selv om filmen ikke er veldig god, åpner grepet for at voksne nå også kan møte barnekulturens små helter som voksne, i stedet for at ungene får voksne helter som barn.

Når det lages en ny film om Askeladden, bør vi møte den norske heldiggrisen som 40-åring og prinsessa som nyskilt. Småbarnsforeldre som har lidd seg gjennom serien av Karsten og Petra-filmer fortjener lønn for strevet, som ved å møte ungene fra barnefilmene 15 år etter, for eksempel gjenforent som deltagere i «Ex on the Beach».

Arbeidet skal alt være i gang med en ny film i Knerten-serien, med miljøvern som underliggende tema. Det er mulig det funker for de yngste. Selv vil jeg heller se en middelaldrende Lillebror på ungkarstreff i Trøndelag i «Knerten på rommet mens Lillebror tar seg en pinne».

