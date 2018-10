Jeg vet ikke hva en Ap-Sp-KrF-regjering vil kalle seg, men det blir neppe reformkameratene

Dersom en marsboer hadde landet her ville den fått et svært dårlig inntrykk av Norge

Saken oppdateres.

Dersom en marsboer hadde landet på jorda sist fredag og skulle orientert seg om norsk politikk basert på talen til Knut Arild Hareide, ville inntrykket vært følgende: Norge styres av en kald regjering hvor det meste går i gal retning. Fellesskap forvitrer, verdier er i oppløsing, forskjellene øker, Bygde-Norge legges øde og egoismen rår. Folk bryr seg ikke lenger om naboen og slutter å gå på dugnad. Gudskjelov finnes det et lite parti som heter Kristelig Folkeparti som har bremset det aller verste. Men nå orker de ikke kjempe mer. Heldigvis finnes det en ridder i nøden som heter Senterpartiet. Sammen skal de befri Norge fra markedskreftenes herjinger og sentraliseringens åk.

Hareide hadde bare én liten ting å innvende mot Senterpartiet, og det er at de «noen ganger har en litt for velutviklet evne til både å forenkle og svartmale». Nå tror jeg ikke de egenskapene er Hareide helt fremmed. For makan til selektiv historiefortelling skal man lete lenge etter. Jeg kjenner mange som har litt av hvert å si om den blågrønne regjeringa, men dette var en salve som selv taleskriverne i Rødt ville nikket anerkjennende til.

Gamle venner blir lett glemt. Alle som har hørt Hareide tale på Venstres landsmøter har tenkt at de partiene står hverandre nær. Så sent som i fjor nærmest hyllet han partiet og takket særlig partileder Trine Skei Grande for at de to har stått skulder ved skulder og kjempet mot barnefattigdom og for asylbarns rettigheter, for bedre klimapolitikk og mer penger til bistand. Nå avspises den tidligere alliansepartneren med to setninger: At en ungdomspolitiker vil utvide grensa for selvbestemt abort og at ungdomspartiet vil åpne for aktiv dødshjelp. Men gjort er gjort og spist er spist, som det heter. Det skifter fort i politikken.

Derfor kan den blågrønne regjeringa snart bli erstattet av en regjering bestående av Ap, Sp og KrF. Det vil være en helt ny regjeringskonstellasjon, og det vil bli spennende å se hva slags politikk de tre partiene vil føre sammen. Det blir garantert dyrt, men akkurat det har de til felles med den sittende regjeringa. På andre områder er det neppe en dristig spådom at regjeringa vil få sin klare motsats.

I sin tale framholder Hareide at de tre partiene er gamle allierte i fordelingspolitikk, sosialpolitikk og internasjonalt ansvar. Sannsynligvis vil vi også se en helt annen politikk for distrikt og landbruk. Sp og KrF står nær hverandre i disse spørsmålene, og svært mange av innleggene på KrFs landsmøte i fjor handlet om landbruk. I forrige periode stoppet KrF mange av regjeringas forsøk på å liberalisere landbrukspolitikken. Også i Ap har vi sett en nyorientering mot Sp i slike saker.

KrF og Sp er på mange måter de minst liberale partiene i Norge, og de har begge en verdikonservativ grunnholdning. KrFs krav om å holde søndagen hellig harmonerer godt med fagbevegelsens ønsker. Mer krevende er det i familiepolitikken. Her kan KrF finne en viss støtte hos Sp, men kontantstøtte og valgfrihet klinger dårlig i mange Ap-ører. Det samme gjelder i etiske spørsmål som abort og bioteknologi. Her vil nok Sp og KrF finne hverandre, men det kan være vanskelig å svelge i Arbeiderpartiet. Ap går foran i mange saker som KrF mener fører til sorteringssamfunnet. Her får partiene åpenbart en krevende jobb med å bli enige.

Da blir det enklere å komme til enighet i synet på reformer. Samtlige partier har ytret seg negativt mot mange av reformene som er igangsatt av den blågrønne regjeringa. I valgkampen tok Hareide til orde for en reformpause og i sin tale kritiserte han politireformen. Også Jonas Gahr Støre har ytret ønske om å reversere reformer. Senterpartiets holdning til reformer, er velkjent. Selv om neppe alle Ap-velgerne vil like dette, blir de tre partiene neppe noen reformkamerater.

Det er slett ikke gitt hva vi får med en Ap-Sp-KrF-regjering, men noe liberalt fyrtårn blir Norge neppe. Det blir nok ikke behov for noen moderniseringsminister heller. Selv om det ikke er noe stort tap.