Solsiden er moden for utvikling

En viktig årsak til at området er så populært, er at det er lett å se at det er et gammelt industriområde. Historiske omgivelser har tiltrekningskraft og må tas vare på. Likevel kan forslaget fra KLP Eiendom som Adresseavisen omtalte torsdag, vise seg å bli bra for byen.

Trondheim kommune eier grunnen i området, mens KLP Eiendom eier Solsiden kjøpesenter og dokken som fram til 1983 ble brukt av Trondhjems Mekaniske Værksted (TMV). KLP vil nå støpe ny bunn i dokken og gjøre vannet grunnere. Dermed kan området ved spesielle anledninger bli tørrlagt og brukt til andre formål. Det er planer om å sette opp en scene innerst i dokken og bruke vannspeilet som skøytebane om vinteren.

Solsiden og området rundt har vært en stor suksess etter at kjøpesenteret åpnet i 2000. Nå er det på tide at omgivelsene blir pusset opp. Så lenge strøkets egenart blir bevart, bør kommunepolitikerne se positivt på at det blir videreutviklet. KLP understreker at vannspeilet det aller meste av tiden skal ligge slik det gjør i dag. Byantikvaren har heller ingen innvendinger, så lenge det stort sett blir vann i dokken.

To helt andre prosjekt er tidligere blitt lansert i det samme området. Konsertarrangørene Stein Vanebo og Børre Johnsen ville for to år bygge et nytt konserthus rett bak Dokkhuset. Sammen med eiendomsutvikler Øyvind Christensen la de for ett år siden fram en annen plan, om et kultur- og næringsbygg foran Dokkhuset, på sjøsiden. Begge disse prosjektene er problematiske, siden de vil endre landskapet.

Det er nettopp fordi omgivelsene er blitt omsorgsfullt tatt vare på, at Solsiden og området rundt er så vellykket. Mange av teglverksbygningene står fortsatt, men med annen virksomhet på innsiden. Solsiden er et godt eksempel på at utbyggerne har funnet den rette balansen mellom vern og modernisering. En forsiktig videreutvikling av dokken vil ikke ødelegge denne balansen.

