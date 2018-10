Han forlot meg etter tjue år, og det lever jeg godt med

Det er fint de tør å gjøre det kleint for både seg og for publikum 3

Saken oppdateres.

Gullrekka er honnørordet for NRKs populære fredagsunderholdning. I en årrekke har rekka bestått av «Beat for Beat», «Nytt på Nytt» og «Skavlan». Begrepet assosieres ikke bare med høye seertall, men også med noe satt og fantasiløst. Altså A4-mennesker som hver gudskapte fredag gyner på Gullrekka mens de kverker en flaske Doppio Passo og spiser taco etter en stressende arbeidsuke.

Jeg er en av disse kjedelige menneskene. Hva som gjør folk som glor på Netflix- og HBO-serier mer spennende, vet jeg ikke. Jeg bare registrerer at det er hipt å konsumere serier døgnet rundt. Åkke som, jeg sverger til NRK på fredager. Med et glass rødvin i den ene hånden og et par striper Stratos i den andre, døser jeg i sofaen foran tv-en. «Beat for beat» kan jeg riktignok styre meg for, en time med coverlåter av Hellbillies, Nazareth og Beyoncé blir for mye. Samtidig fungerer programmet som trivelig bakgrunnsmusikk mens jeg formålsløst surfer på mobilen og venter på at Bård Tufte Johansen skal ta oss til nye, sylfrekke høyder i «Nytt på nytt».

Det er nettopp hyggen, tradisjonen og vissheten om at det er tusenvis av andre som gjør akkurat det samme, som gjør at denne typen helgeunderholdning er som skapt for lineær tv-titting. Sammen med sport og nyheter, er aktuelle talkshows og humorprogram direkteprogrammer som nordmenn helst vil se der og da. Det er rett og slett ferskvare.

Her ligger kanskje noe av forklaringen på at Fredrik Skavlan foreløpig ikke har lyktes i ny kanal. For det første har han brutt ut fra Gullrekka etter 20 år og «Skavlan» sendes nå i TV2 fredag kveld. Parallelt sendes «Lindmo» i NRK. Overgangen blir som om Rosenborg av fri vilje hadde forlatt eliteserien.

Siden sesongpremieren har seertallene i hvert fall dalt, og fredag for en uke siden gikk talkshowverten på en seersmell med kun 288 000 seere på lineær tv. Til sammenligning nådde han i vår over 700 000 i NRK. Blant annet går Skavlan glipp av sånne som meg, bevisstløse mennesker som lar Gullrekka putre og gå nærmest uansett hvilke gjester som dukker opp. Kanskje skyldes det Anne Lindmo også? Hun er dyktig, jordnær, som en god venn. Og mer norsk enn Svorske-Fredrik som gjerne snakker «stoltenberg-engelsk» med fallerte, amerikanske stjerner.

Skavlan, som fremdeles kan skilte med halvannen millioner svenske seere, visste helt sikkert at flyttingen fikk konsekvenser. Likevel valgte han TV2 fordi kanalen er mer på hugget når det kommer til strømming, altså direkteavspilling i nett-tv. Foreløpig har han ikke kapret strømmepublikummet heller, og det kan jeg forstå. Det er neppe et hav av mennesker som ønsker å betale for å se fredagskongen på et helt annet tidspunkt enn i taco-tåka. Det skal ikke mange timene til før showet er gammelt nytt. Søndag kveld for eksempel, da banker snart blåmandagen på og vi er mer i modus for «Åndenes makt» eller «Charterfeber».

Bare så det er sagt, NRK har en spesiell posisjon i Norge, og strømmetjenesten deres er gratis. Å sammenligne andre kanalers seertall opp mot NRK blir derfor som å sammenligne epler og pærer. Likevel, fallet er vel stort når man er vant til å være fredagskonge.

Krisetall for Skavlan eller ikke, nett-tv er uansett framtida. Lineær, tradisjonell tv-titting er fortsatt det mest populære, men den faller. Stadig flere strømmer og den største oppgaven for tv-selskapene er å lokke ungdommen bort fra YouTube, Norges største strømmetjeneste. Unge tv-seere betyr reklameinntekter, og det gjelder å pønske ut noe som yngre gidder å bruke tiden sin på. NRK traff spikeren i så måte med «Skam». Dramasuksessen innebar et gjennombrudd i 2016 for strømming av NRK TV, og hver episode i sesong to og tre hadde i snitt mellom 800 000 og én million seere.

I høst har Discovery Networks Norge evnet å lokke til seg mange til strømmetjenesten Dplay. Realityprogrammet «Ex on the beach», som kort fortalt handler om balstyrige ungdommer som skandaliserer seg selv i Syden-fylla, sørget kjapt for strømmerekord. I likhet med nettilbudet i alle tv-kanaler, kan du se mange episoder på én gang, og før episoden sendes på «vanlig» tv. Umoralen har i sin tur ført til avisoverskrifter og dermed økt popularitet. «Ex on the beach» fungerer muligens på samme måte som «Dagsrevyen» gjorde i gamle dager: Det er bare noe du må få med deg for å kunne delta i (samfunns-) debatten.

Skandale har sikkert bidratt til at TV2 faktisk så langt har vunnet tv-høsten. I september kapret kanalen over 30 prosent av alle som så på tv den måneden. «Senkveld med Stian og Helene» (gudskjelov har Thomas og Harald satt sine siste potatis som programledere) og «Skal vi danse» har gått godt. Sistnevnte har vel fått drahjelp av «løken til Løke»? Jeg hadde nærmest glemt at «Skal vi danse» eksisterte, før Frank Løke svingte seg i en badedrakt som knapt skjulte familiejuvelene. Nå er han tuppet ut av programmet, men 30 000 flere seere den siste uka tyder på en viss Løke-effekt.