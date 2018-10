Bokbransjen må bidra bedre digitalt

Treneren mener det ikke er en ulempe at Henriksen leder et lag i krise

Kulturminister Trine Skei Grande har fått fortjent ros for Kulturdepartementets forslag til statsbudsjett, selv om tunge saker som kulturmelding og mediepolitikk skal avklares først senere. Bokbransjens mangeårige krav om momsfritak på e-bøker, er lovet gjennomført fra 1. juli, forutsatt godkjenning fra ESA. Hvis så skjer, er det på tide at bokbransjen gir publikum bedre digitale løsninger.

Papirboka står fortsatt sterkt i Norge. Derimot er digitaliseringen i norsk bokbransje lite imponerende. I en tid hvor Amazon vurderer etablering i Norden, og digitale bøker framstår lettere tilgjengelig på engelsk, bør det forventes at bokbransjen lar momsfritak på e-bøker komme publikum til gode.

Bokavtalen, hvor regjeringen nylig foreslo å justere fastprisordningen etter bransjens ønsker, har som mål å sikre mangfold og bredde. Avtalen har derfor noen unntak fra Konkurranseloven, kulturpolitisk begrunnet. Konkurransetilsynet ikke er begeistret for slike unntak. Om de skal kunne forsvares, bør de også gagne publikum.

Strømming av litteratur er en del av det digitale norske bokmarkedet med voksende popularitet. Her opererer de store norske forlagene med hver sine tjenester, med navn som Storytel, Fabel og Ebok.no Pluss. I et lite land med gode spesialavtaler for å stimulere til bredde og mangfold i litteraturen, bør man forvente at de store aktørene i bransjen finner fram til gode, brukervennlige løsninger. At man må ty til tre ulike tjenester for å strømme bøker på norsk av Vigdis Hjorth, Anne B. Ragde og Leif GW Persson, virker både brukerfiendtlig og lite framtidsrettet.

Mange år med moms på e-bøker og momsfritak for papirbøker har ikke bidratt til å stimulere digitaliseringen av norsk bokbransje. Tidligere i høst ble det meldt om kraftig nedgang i salget av norske papirbøker i første halvår i år. Det varslede momsfritaket kommer sent, men forhåpentligvis godt. Til gjengjeld bør vi forvente at den norske bokbransjen samler seg om digitale løsninger som gjør det lettere for publikum å få tilgang til litteratur på norsk, uansett i hvilket format eller medium den distribueres.

