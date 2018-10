Hareide liker ikke prosessen han selv har invitert til

Saken oppdateres.

Det startet så fint. Etter at Hareide tok hele partiet på senga med sitt overraskende veivalg skulle de ha demokratisk prosess. Hyggelige dialogmøter på bedehuset med napoleonskake, waleskringle og tropisk aroma. Selv om de var uenige, skulle de respektere hverandre. Arm i arm sto Hareide, Bollestad og Ropstad SAMMEN. To uker etterpå er det kaos, mistenksomhet og splittelse som råder. Anklager om kupp, løftebrudd og skittent spill hagler i alle retninger. Det er nesten ikke mulig for en politisk leder å være så naiv at man ikke så det komme.

For det første kom Hareides anbefaling som julaften på den berømte kjerringa. At verken nestlederne eller KrFU-lederen ante noen ting, sier noe om hvor dårlig forankret Hareides linjeskift har vært. Det er både spennende, dristig og gull for oss i mediene. Som partileder hadde han nok stått seg på å sende tydeligere signaler før. Videoklippene som florerer på nett av Hareide som peker på Erna, er ikke særlig karakterbyggende for Hareide.

LES OGSÅ: KrF bytter side - minutt for minutt

For utenforstående kan det virke uutholdelig med 30 lange dager og netter med KrF i alle kanaler. For et parti som skal ta et dramatisk veivalg som kom helt ut av det blå, er tida knapp. Sett utenfra virket det som Hareide hadde sikret seg et forsprang. Han og partikontoret framsto som godt forberedt. Høyresida ble åpenbart tatt på senga. Nå har de summet seg, og Hareide liker ikke det han ser. Men er det egentlig så rart at de bruker alle knep i boka? Hareide har selv lagt hele sin politiske tyngde inn for å snu partiet i sin retning.

Nå kan det se ut som Hareide endrer spillereglene fordi det ikke går hans vei. Det er forståelig at han reagerer på at Rogaland valgte «the winner takes it all» og sender nesten utelukkende blå delegater til landsmøtet. Å kjøre over mindretallet gir ytterligere sår og splittelse i et parti. Hareides problem er at han var stille som graven da Sandnes KrF gjorde det samme, med en helrød delegasjon som resultat. I Bibelen er det noe som heter å se splinten i sin brors øye, men ikke bjelken i sitt eget. Den tilstanden er mange KrF-ere rammet av om dagen.

I Rogaland kan de saktens innvende at det er dem som ikke blir lyttet til. KrF har flest medlemmer og velgere i det borgerlig orienterte bibelbeltet, men det er forholdsmessig dårlig representert. Det står tre ganger så mange velgere bak hver delegat fra Rogaland som fra de tre nordligste fylkene. Litt ufint, ja, men likevel ikke så rart at de gjør det de kan for å vinne fram.

Partiledelsen hadde stått seg på at prosessen var tydelig definert fra dag én. Både voteringsrekkefølge, nye medlemmers rettigheter og prinsipp for delegatutsendelser har vært omstridt, og det med god grunn. Alt dette kan ha avgjørende betydning for det endelige resultatet. Mange opplever at svært mye står på spill, på begge sider av partiet. Hareides fløy er full av entusiasme og glød, mens store deler av grunnfjellet aldri kunne drømme om å felle Erna Solberg for å sette inn Jonas Gahr Støre.

LES FLERE KOMMENTARER FRA TONE SOFIE AGLEN HER

Hareide har fått mye skryt for å ha vist mot og revitalisert partiet. Han kan ha rett i at det på sikt er flere velgere for KrF å hente på rødgrønn side. Samtidig er jeg usikker på om det vi nå ser er klokt politisk lederskap. Noe alle partier bør forvente av sin leder, er forutsigbarhet. At KrF plutselig synes det er så smertefullt å være på vippen, virker å være en litt tynn begrunnelse for å sette fyr på partiet. I lys av det som skjer nå burde kanskje Hareide ha lagt opp til en litt mindre spektakulær prosess. Hvor partilederen tar seg tid til forankring, at det er tillit til prosessen og at et ordinært landsmøte tar stilling til veivalget før neste valg.

Mye kjedeligere, men kanskje litt klokere.