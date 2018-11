Ikke nok å lære ungene å telle penger

Her henger brannkonstabel Lill-Marit 22 meter over Trondheim

Nei, det handler ikke om brunost og kvikklunsj, for det vi legger på brødskiva og spiser når vi er på tur, kan knapt kalles verdier. Det handler heller ikke om kristendom og dugnad, for slike verdier finnes i mange land. Den eneste norske verdien vi er alene om, er selvfølgelig språket.

Hvordan vi skal ta vare på det norske språket i ei tid der påvirkningen fra engelsk er større enn noen gang, er merkelig nok ikke noe hett tema i den politiske debatten. I skolekretser pågår det likevel en diskusjon om fagfornyelsen, som kunnskapsministeren kaller den største skolereformen siden kunnskapsløftet.

Utdanningsdirektoratet har lagt fram skisser til nye læreplaner i en rekke fag, også norskfaget, både på grunnskolen og i videregående skole. Skissene ligger ute på direktoratets hjemmesider, udir.no, og alle kan si sin mening. Men obs: Det haster. Høringsfristen er onsdag denne uka.

Du må si fra nå, hvis du har unger som bruker engelske ord i annenhver setning og mener de trenger en bedre forståelse for at det er viktig å ta vare på sitt eget språk.

Tirsdag inviterer dessuten kulturministeren og statsråden for forskning og høyere utdanning til en konferanse om det norske språkets stilling på universitetene.

På dette området ligger norsk ekstremt tynt an. Tall som universitetsavisa På Høyden i Bergen har funnet fram, viser at 90 prosent av alle norske forskningsartikler nå blir publisert på engelsk. NTNU er verst i landet. Der blir bare fem prosent av slike artikler publisert på norsk.

Det er nesten så de skryter av det selv: NTNUs kostbare og utskjelte reklamekampanje i høst handler om at vi skal challenge everything.

Balansegangen mellom norsk og engelsk på universitetene er vanskelig. Mye av forskningen ved NTNU, kanskje særlig i de teknologiske fagene, henvender seg til et internasjonalt publikum. Men også i samfunnsfag og i humanistiske fag, til og med når forskerne skriver om temaer som kun nordmenn er interessert i, blir det mer og mer engelsk.

Invitasjonen til konferansen viser til at norsk lov pålegger universiteter og høyskoler å vedlikeholde og videreutvikle norsk som fagspråk, men understreker samtidig at regjeringen forventer at norsk forskning og utdanning skal hevde seg internasjonalt.

Universitetene må derfor ri to hester samtidig. De må både ta vare på norsk språk og henvende seg til utlandet. Nå blir den ene hesten kraftig forsømt. Den står på stallen og blir knapt nok brukt. Spørsmålet er om den overlever.

Når engelsk dominerer så til de grader på universitetene at mange studenter til og med bruker dette språket seg imellom på kantina, skaper det dessuten avstand mellom de som tar høyere utdanning og alle oss andre.

Ni av ti studenter skal ut i det norske arbeidslivet. Der skal de kommunisere med deg og meg, med snekkere og rørleggere som stort sett bruker norsk når de snakker om faget sitt. Derfor trenger studentene et norsk fagspråk.

De nye læreplanene som nå er under arbeid, kan bygge en grunnmur som gjør det norske språket levedyktig, også i ei tid der det er engelsk overalt. Hvis elevene i løpet av 13 år på skolen får det i ryggmargen at norsk er helt nødvendig for at vi fortsatt skal ha en identitet som nordmenn, er det håp. Men vil læreplanene legge stor nok vekt på norsk språk, litteratur og kulturhistorie? De politiske signalene går ut på at skolen må rydde bort noe, slik at det blir mer plass til fordypning. Spørsmålet er hva elevene skal fordype seg i.

Klassekampen hadde på forsommeren en serie artikler som viste at historiefaget svekkes. Men innsikt i historie, kulturhistorie og språkhistorie er nødvendig for at vi skal vite hvem vi er. Det gir oss et fotfeste i møtet med globaliseringen og en trygghet som gjør at vi kan åpne oss for internasjonale impulser uten å reagere angstbitersk.

Dessverre ser det ut til at økonomi- og nyttetenkningen som ellers gjennomsyrer dagens samfunn, fester grepet også om skolen. Dermed er det fare for at vi heller lærer elevene å telle penger enn å gi dem språklig og kulturhistorisk ballast.

