Hei-å-hei-å-hei-å-hå-å!

Vi må ikke bli så bortskjemt av triumfer at vi glemmer at Rosenborg heldigvis fortsatt er på toppen av norsk fotball

Saken oppdateres.

De rundt 14 000 som fant veien til Lerkendal torsdag kveld, til årets siste hjemmekamp for Rosenborg, mot Celtic, fikk ikke mye å juble for. Nærmere bestemt ingenting. Høstens opptredener av Rosenborg i Europaligaen har vært en brutal påminnelse om at laget er langt fra nivået til de nest beste lagene i Europa, selv på hjemmebane.

Likevel kan årets sesong bli en ny maktdemonstrasjon av Rosenborg i norsk fotball. Om laget vinner cupfinalen mot Strømsgodset søndag, vil det være for tiende gang i historien at Rosenborg tar «the double» og vinner både serie og cup i Norge. Etter årets sesong vil RBK ha vunnet seks eller syv av åtte mulige serie- og cupmesterskap siden 2015. Det er uansett en imponerende prestasjon, og verdt jubel.

Det er også verdt å minne om at klubben i de fire foregående åra, 2011-14, verken vant serie eller cup. Selv om det har vært bråk og skandaler rundt klubben denne sesongen, og trøndere de siste 30 år muligens har blitt bortskjemt av fotballtriumfer, må vi ikke glemme å feire det som feires bør.

I år er det ekstra grunn til å glede seg over at G16-laget og G19-laget til Rosenborg også har spilt seg fram til cupfinale. Langsiktig arbeid med talentutvikling med mål om å få fram toppspillere også fra egen stall, gir grunn til optimisme for framtiden. Det som fortsatt mangler, er at Rosenborg også tar større ansvar for å løfte kvinnefotballen med et eget lag.

Ved siden av keeperen og venstrebacken har supporterne i Kjernen imponert mest på Lerkendal i år. De har backet laget både i tykt og svært tynt og bidratt til liv og stemning som norsk fotball trenger.

Når RBK søndag kjemper for sitt 12. cupmesterskap, er det grunn til å minne om den første triumfen på Ullevål i 1960. Da møtte mange tusen trøndere opp på Torget i Trondheim siste søndagskveld i oktober etter at Rosenborg slo Odd etter ekstraomganger. Et enormt folkehav ventet i flere timer på fotballheltene. Siden da har Rosenborg vært en trøndersk stolthet, og etter hvert også en storhet som det er grunn til å vente og kreve mye av. Samtidig må vi ikke glemme å glede oss over at laget også i år har dominert i norsk fotball. Så oppfordringen foran cupfinalen søndag må bli: Heia Rosenborg! Gullet ska' hjæm.