Ti trønderske kommuner der alt kan skje

Saken oppdateres.

Om under ett år er det lokalvalg. I mange kommuner foregår det nå nominasjonsprosesser, noen nervepirrende, andre mer forutsigbare. Naturlig nok får trondheimspolitikken mye oppmerksomhet. Likevel er det flere andre kommuner som det er all grunn til å følge ekstra nøye med på.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Når noen hevder at de er mer «rause og varme» enn andre er det all grunn til å bli litt skeptisk.

I motsetning til i rikspolitikken har man ofte et stort forsprang dersom man sitter med makt i lokalpolitikken. Populære ordførere blir ofte gjenvalgt, ikke sjelden med imponerende gode valgresultat. Ofte er det best sjanse for utfordrere å vinne når sittende ordførere gir seg.

Likevel er det ingen grunn til å ta noe for gitt. I Melhus lå alt an til at Gunnar Krogstad (Ap) skulle bli renominert. Som en av fylkets mer markante ordførere var det lett å se for seg at han hadde gode utsikter til fire nye år i sjefsstolen på rådhuset. Det kom som julaften på den berømte kjerringa at han ble vraket på nominasjonsmøtet, og må vike plass for den langt mer ukjente Pernille Wahlberg. Et slikt skifte kan være godt nytt for Senterpartiet, dersom Jorid Jagtøien vil prøve seg på et comeback. En joker kan også være Høyre, som har samarbeidet med Ap og sitter med varaordføreren i dag.

Et mer forberedt skifte vil komme i den tradisjonsrike industrikommunen Verdal. Der har ordfører Bjørn Iversen takket nei etter å ha vært en dominerende skikkelse i lokalpolitikken i mer enn 20 år. Iversen har hatt formidable valgresultat bak seg, men de siste årene har også samarbeidsklimaet vært så som så. Slikt skjer gjerne i kommuner der ett parti har mye makt over lang tid.

Ap har valgt Ole Gunnar Hallager som Iversens arvtaker. Senterpartiets relativt unge ordførerkandidat Pål Sverre Fikse har også en god mulighet til å vinne fram. En annen kommune som helt sikkert vil få en ny ordfører, er Røros. Hans Vintervold (Ap) gir seg etter 12 år som Bergstadens frontfigur.

I vekstkommunen Skaun har en annen veteran, Jon P. Husby (Sp), varslet sin avgang.

Selv om de nevnte kommunene får ny ordfører, forblir det meste likevel som før. Det kan man ikke si om de kommunene som slår seg sammen i 2020. For dem vil mye bli nytt etter valget. Steinkjer og Verran blir én kommune, og her har ordfører Bjørn Arild Gram (Sp) gode sjanser til å bli gjenvalgt. Det samme har Namsos-ordfører Arnhild Holstad (Ap) når Namsos, Namdalseid og Fosnes blir ett rike. Virkelig spennende blir det i de nye kommunene hvor begge de sittende ordførerne vil fortsette.

I nye Orkland har både Orkdals ordfører Oddbjørn Bang (Sp) og Meldals ordfører Are Hilstad (Ap) sagt at de ønsker gjenvalg.

Noe av det som blir spennende å se er om folk vil stemme etter geografi eller parti. Vil Ap-folkene i gamle Orkdal slutte opp om meldalingen Hilstad, eller vil de stemme på Orkdalens og Senterpartiets mann?

Også i nye Nærøysund kommune kan vi få to gammelordførere som kjemper om den gjeve ordførerklubba. Der har både Viknas ordfører Amund Hellesø (Ap) og ordfører i Nærøy, veteranen Steinar Aspli (Sp), sagt at de ønsker å bli nykommunens første ordfører. Dette er to kommuner som kulturelt er svært ulike, så her vil det virkelig bli interessant å se om det er den politiske eller geografiske tilknytningen som vil veie tyngst.

LES FLERE KOMMENTARER FRA TONE SOFIE AGLEN HER

Mindre spennende blir det ikke på Fosen. Ørland og Bjugn blir gjerne kalt Trøndelags Gazastripe, og det er ingen grunn til å tro at valget i nye Ørland kommune skal gå helt uten sverdslag. Både Ørlands ordfører Tom Myrvold (H) og Bjugns ordfører Ogne Undertun (Ap) ønsker å bli den første ordføreren i den sammenslåtte kommunen. En joker kan være Senterpartiets Finn Olav Odde. En ting er uansett sikkert: Valget i disse kommunene vil handle om langt mer enn partipolitikk.