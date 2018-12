På høy tid med grep om Airbnb og kortidsutleie

Saken oppdateres.

Det kalles delingsøkonomi, men korttidsutleie av leiligheter har utviklet seg til å omfatte mye mer enn å leie bort boligen mens du er bortreist eller på ferie. Airbnb og lignende korttidsutleie er i kraftig vekst over hele verden. I Norge finnes få klare regler for slik utleie. Derfor er det bra at regjeringen har foreslått nye regler i eierseksjonsloven som berører dette.

Stadig flere benytter slike tjenester når de er ute og reiser. I Norge var over 17 000 hus og leiligheter tilgjengelig for korttidsleie gjennom Airbnb i 2017, med over 670 000 gjester. Baksiden av medaljen er et økende antall konflikter rundt slik korttidsutleie.

I Berlin, Barcelona og på Mallorca har fastboende protestert mot Airbnbs påvirkning på boligmarkedet. Der har myndighetene fulgt opp med restriksjoner på slik utleie. I Norge har mangel på klare regler vært en særlig utfordring i sameier og borettslag. Forslaget til endringer i eierseksjonsloven virker som en fornuftig balanse mellom regulering og frihet innenfor visse rammer.

Regjeringen foreslår å sette en grense på 90 dager i året for korttidsutleie av egen leilighet, i eierseksjonsloven. Årsmøtet i sameier kan vedta å overstyre hovedregelen ved å stramme inn til 60 dager eller åpne for 120 dager. Regjeringen åpner for Airbnb-utleie i borettslag i inntil 30 dager i året. I dag kan styrene i borettslag sette foten ned for slik utleie. Med korttidsutleie menes utleie på døgn- eller ukebasis i inntil 30 dager sammenhengende. Langtidsutleie berøres ikke av denne regelen.

Det er behov for regler på området. Leilighetshotell passer dårlig i borettslag og sameier. I høringssvar er Airbnb kritisk til grenser på 90 og 30 dager. Vi synes forslaget er et godt forsøk på å ta hensyn både til bomiljø og folks frihet til å benytte seg av delingsøkonomiens muligheter. Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til regler for Airbnb og korttidsutleie er neppe det endelige svaret på utfordringene, men en god start på et felt som angår mange, og som trenger fornuftige kjøreregler.