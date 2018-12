Endelig forbud mot plastbestikk

Per Otto ventet på gjester til sin egen 60-årsdag, da sønnen (15) fikk et kraftig anfall

Norge vil etter alt å dømme bli bundet av de nye reglene, og da får du ikke lenger kjøpt bestikk, sugerør og q-tips i plast. Forbudet er et steg i riktig retning for renere hav og kystområder, og kommer ikke et minutt for tidlig.

De nye reglene trer i kraft i EU først om to år. EUs miljøkommissær Karmenu Vella ga et godt bilde på at det er på høy tid med tiltak som gjør havene renere og sunnere: - Når vi har en situasjon der du bærer fisken hjem i en plastpose det ene året, og så bærer plastposen hjem i fisken det neste, så er det klart at vi må jobbe hardt og jobbe raskt.

På forbudslisten står plastbestikk, plasttallerkener, plastkopper, sugerør av plast, visse typer matbeholdere og drikkebeholdere, samt q-tips. Disse engangsproduktene forårsaker mest forsøpling langs strendene.

Selv om vi foreløpig ikke har et nasjonalt plastservise-forbud, jobbes det på flere områder for å løse miljøproblemet. Regjeringen har i budsjettet for 2019 satt av 400 millioner kroner til et bistandsprogram som blant annet bygger avfallssystemer i utviklingsland. Matvarekjeden Meny har et mål om å kvitte seg med ett tonn plast innen 2020. På Meny Solsiden i Trondheim har de fjernet engangsplast, som bestikk og kopper, fra hyllene. Utendørsfestivaler tar også forsøplingen på alvor. Musikkfestivalen på Stokkøya på Fosen ble gjennomført uten engangsservise, engangsgriller og engangs-regnponchoer.

Vi gjenvinner riktignok 80 prosent av plastsøppelet i Norge. Likevel vil forhåpentligvis antiplast-arbeidet påvirke holdningen vår. Plutselig er det med bismak man kjøper plastsugerør til barnebursdagen. Mens plasthvalen ble en vekker globalt, skal en måke fungere som påminner på NTNU. I kantina på Realfagsbygget er det stilt ut en ustoppet måke som ligger på reiret sitt bygget av plastavfall fra havet. Fuglen skal oppfordre studentene til å droppe plastbestikk. I Nordland finnes det ikke lenger plastbestikk på kantinene i videregående skoler. Elevene sulter neppe på skolen av den grunn.